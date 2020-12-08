Роддома Одессы: сколько младенцев приняли за неделю?

На прошлой неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 217 младенцев, что на 23 ребенка больше, чем на предыдущей неделе. В числе новоиспеченных одесситов – три двойни.

По данным пресс-службы Одесского горсовета, численное превосходство на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 115 – на 25 больше, чем неделей ранее. Также за неделю увидели свет 102 юные одесситки.

Лидером по количеству новорожденных на прошлой неделе стал городской родильный дом №1, где на свет появились 65 младенцев.

Сейчас прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских роддомов Одессы.

Неделей ранее в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 новорожденных, в том числе одна двойня.