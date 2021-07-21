Роддома Одессы: сколько малышей приняли за неделю

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 229 новорожденных, что на 29 детей больше, чем на предыдущей неделе. В числе новоиспеченных одесситов — три пары близнецов.

По данным горздрава, количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 117 – на 19 больше, чем неделей ранее. Также за неделю увидели свет 112 маленьких одесситок.

Лидерство по числу новорожденных на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где на свет появились 75 младенцев.

С 19 июля одесский роддом №5 возобновил свою работу после ежегодной плановой дезинфекции и косметического ремонта. Таким образом, госпитализацию беременных, рожениц и родильниц в настоящее время проводят все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, на предыдущей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 200 новорожденных.

Читайте также: Аврора, Принц и Ксенофонт: как называли детей украинцы в первом полугодии 2021 года.