Аврора, Принц и Ксенофонт: как называли детей украинцы в первом полугодии 2021 года

Минюст Украины обнародовал список имен, которые давали родители своим малышам в первом полугодии 2021 года.

Как отмечает пресс-служба ведомства, большинство украинцев, следуя национальной традиции, предпочитают давать детям традиционные для нашей страны имена. Но есть и те, кто в этом вопросе гонится за экзотикой.

Чаще всего новорожденных девочек в Украине называли такими именами: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;

для мальчиков наибольшей популярностью пользовались имена Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар и Дмитрий.

В то же время среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 года стоит отметить такие имена:

для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда , Мелодисон, Ильинка, Аврора.

Не особо отстали и мальчики. Так, в стране теперь есть Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт и Златослав.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 200 новорожденных, в том числе три двойни.

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