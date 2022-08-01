Новости Одессы и Одесской области

Роддома Одессы: сколько маленьких украинцев появилось на свет за неделю?

Роддома Одессы: сколько маленьких украинцев появилось на свет за неделю?

На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 145 маленьких украинцев, среди которых одна пара близнецов.

По сообщению мэрии города, количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 76. Также через неделю увидели свет 69 юных одесситок.

Наибольшее количество новорожденных – 36 – на прошлой неделе появилось на свет в городском роддоме №7.

Все городские роддома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах.

Напомним, неделей ранее новорожденные одесситы установили маленькое равноправие.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Развитие сенсорной интеграции у детей
    Развитие сенсорной интеграции у детей

    С развитием технического прогресса дети перестали много времени проводить на улице, контактируя с окружающим миром. Таким образом ребенок получал важные навыки и учился обрабатывать информацию от органов чувств. Сейчас для воссоздания такого жизненного опыта применяется методы коррекции сенсорной интеграции. Что это такое и как они могут помочь – детальнее в статье.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: Изя, раввин и велосипед
    Анекдот дня: Изя, раввин и велосипед

    Доброе утро, Одесса! Сегодня воскресенье, а значит надо хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Запрет Нацбанка показывать курс валют в обменниках породил шквал мемов
    Запрет Нацбанка показывать курс валют в обменниках породил шквал мемов

    Решение Нацбанка Украины о запрете показывать курс валют на табло и обменных пунктах вызвала бурю эмоций в соцсетях и, само собой, не могло не породить массу шуток и мемов. «Одесская жизнь» собрала самые забавные из них.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: новое платье Сары
    Анекдот дня: новое платье Сары

    Доброе утро, Одесса! Сегодня суббота, долгожданный выходной. Можно поспать подольше. А если вам все же пришлось встать пораньше, взбодриться и начать день с улыбки вам поможет наш «Анекдот дня».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: какой мост теперь есть в Херсоне?
    Анекдот дня: какой мост теперь есть в Херсоне?

    Доброе утро, мы из Одессы! Приятную новость узнали мы накануне: наши воины подбили Антоновский мост в Херсоне, лишив таким образом российских оккупантов важного стратегического объекта. И, как водится, у рашистов «бомбит», а у нас есть лишний повод посмеяться.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить