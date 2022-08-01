Роддома Одессы: сколько маленьких украинцев появилось на свет за неделю?

На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 145 маленьких украинцев, среди которых одна пара близнецов.

По сообщению мэрии города, количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 76. Также через неделю увидели свет 69 юных одесситок.

Наибольшее количество новорожденных – 36 – на прошлой неделе появилось на свет в городском роддоме №7.

Все городские роддома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах.

Напомним, неделей ранее новорожденные одесситы установили маленькое равноправие.