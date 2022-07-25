Новорожденные одесситы установили маленькое равноправие

На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 156 маленьких украинцев, что на 10 детей больше, чем неделей ранее. Население Одессы за неделю пополнило три двойни.

По данным горздрава, на прошлой неделе в Одессе родилось одинаковое количество мальчиков и девочек – на свет появилось 78 маленьких одесситов и 78 юных одесситок.

Больше родов на прошлой неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 45 младенцев.

Все городские роддома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Медицинский персонал находится в рабочих местах.