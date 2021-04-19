Роддома и новорожденные: сколько юных одесситов появилось на свет за неделю?

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 183 новорожденных, в том числе три пары близнецов.

По данным одесской мэрии, на минувшей неделе родилось больше девочек, чем мальчиков: на свет появилась 101 юная одесситка и 82 одессита.

Больше всего родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7 – здесь увидели свет 50 младенцев.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Напомним, неделей ранее в роддомах Одессы появились на свет 211 новорожденных.