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Новости Одессы и Одесской области

Рядом с Потемкинской лестницей в Одессе могут построить двухэтажный торговый центр

Рядом с Потемкинской лестницей в Одессе могут построить двухэтажный торговый центр

Строительство двухэтажного здания с торгово-офисными помещениями планируется справа от Потемкинской лестницы. Застройщик ООО «Виннер-Одесса» заверяет, что там будет еще и музей истории кино.

Документы на строительство и фото этого объекта разместила на своей странице в Facebook депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая.

В документах указана площадь застройки – 0,1184 га. Этот участок граничит с Потемкинской лестницей и Греческим парком.

«Идея поставить двухэтажный торговый центр под самой Потемкинской лестницей меня не удивила. Вполне себе одесская идея. Им плевать, что это исказит архитектурный облик памятника. Плевать, что площадку можно привести в порядок и использовать для парковки туристических автобусов», – возмутилась Ольга Квасницкая.

В городском совете одесситов успокаивают, что у подножья Потемкинской лестницы будет не ТРЦ, а кафе высотой до 13 метров, и которое не будет выше подпорной стены.

Фирму, которая будет заниматься стройкой рядом с архитектурным памятником – ООО «Виннер-Одесса» – СМИ подозревают в непосредственных связях с городским советом. Так как фамилии учредительниц данного ООО созвучны с фамилиями некоторых депутатов мэрии.

Однако вопрос о строительстве ещё будет подниматься на заседании комиссии горсовета по архитектуре. Решение также должны одобрить органы охраны культурного наследия.

Фото: Ольга Квасницкая

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