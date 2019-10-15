Ріккі, Пінкі та Абу: в Одеському зоопарку дали імена народженим цьогоріч звіряткам

Про це повідомляє преесслужба Одеського зоопарку.

В Одеському зоопарку відбулося свято «День малюків», присвячене всім дитинчатам, які народилися цього року.

Гостей свята зустрічали веселі ведучі-аніматори в образах мавпи і зебри. Разом з ними діти танцювали, грали і брали участь у веселих конкурсах.

На святі оголосили підсумки конкурсу «Дай ім’я малюку-2019» і оголошено переможців.

Так, всі маленькі вихованці отримали свої імена:

Зелена мавпа (самець) – Абу (переможець – Ireen Zinchenko);

Угорська корова (самка) – Аранка (переможець – Лариса Кальницька);

Антилопа Нільгаут (самець і самка) – Розі і Роні (переможець – Oz Tory);

Біла лань (самець і самка) – Луна і Лучик (переможець – Lashin Serozha);

Європейська лань (2 самці і самка) – Кексик, Монті, Патриція (переможець – Валентина Бакаєва);

Двогорбий верблюд (самець) – Бархан (переможець Ганна Жоряну-П’ятак);

Єнот Полоскун (самець) – Ріккі (переможець – Велерія Куліш);

Рожевий пелікан (самець) – Пінкі (переможець – Oleksii Ivanshuk);

Зебра Гранта (самець) – Нельсон (переможець – Андрій Полозенко).

На завершення святкової програми організатори запросили всіх поспостерігати за показовими годуваннями екзотичних тварин – носух і слонихи Венді.

Фото: КУ “Одеський зоопарк”