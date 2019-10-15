fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Ріккі, Пінкі та Абу: в Одеському зоопарку дали імена народженим цьогоріч звіряткам

Ріккі, Пінкі та Абу: в Одеському зоопарку дали імена народженим цьогоріч звіряткам

Свої імена отримали 13 маленьких жителів зоопарку.

Про це повідомляє преесслужба Одеського зоопарку.

В Одеському зоопарку відбулося свято «День малюків», присвячене всім дитинчатам, які народилися цього року.

Гостей свята зустрічали веселі ведучі-аніматори в образах мавпи і зебри. Разом з ними діти танцювали, грали і брали участь у веселих конкурсах.

На святі оголосили підсумки конкурсу «Дай ім’я малюку-2019» і оголошено переможців.

Так, всі маленькі вихованці отримали свої імена:

  • Зелена мавпа (самець) – Абу (переможець – Ireen Zinchenko);
  • Угорська корова (самка) – Аранка (переможець – Лариса Кальницька);
  • Антилопа Нільгаут (самець і самка) – Розі і Роні (переможець – Oz Tory);
  • Біла лань (самець і самка) – Луна і Лучик (переможець – Lashin Serozha);
  • Європейська лань (2 самці і самка) – Кексик, Монті, Патриція (переможець – Валентина Бакаєва);
  • Двогорбий верблюд (самець) – Бархан (переможець Ганна Жоряну-П’ятак);
  • Єнот Полоскун (самець) – Ріккі (переможець – Велерія Куліш);
  • Рожевий пелікан (самець) – Пінкі (переможець – Oleksii Ivanshuk);
  • Зебра Гранта (самець) – Нельсон (переможець – Андрій Полозенко).

На завершення святкової програми організатори запросили всіх поспостерігати за показовими годуваннями екзотичних тварин – носух і слонихи Венді.

Фото: КУ “Одеський зоопарк”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить