Одеський зоопарк презентуватиме імена маленьких звіряток

5 жовтня в Одеському зоопарку підведуть підсумки конкурсу “Дай ім’я малюку”.

Про це повідомляє пресслужба КУ “Одеський зоопарк”.

День малюків у зоопарку мав відбутися 27 вересня, погода погіршилась – і свято перенесли.

Тож 5 жовтня о 12:00 на одеситів чекає запальна розважальна програма у компанії аніматорів. У зоопарку влаштують пізнавальну вікторину «Самий одеський зоопарк». А родзинкою свята стане підведення підсумків конкурсу «Дай ім’я малюку – 2019».

Завершенням свята стане показове годування екзотичних тварин. Такі годування супроводжуються розповіддю екскурсовода про таємничий світ живої природи.

Нагадаємо, Одеський зоопарк обирав імена для дитинчат верблюдів, зебр, мавп, єнотів – усього для 13 вихованців.

Фото: пресслужба КУ “Одеський зоопарк”