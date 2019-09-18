«Дай ім’я малюку»: Одеський зоопарк обирає імена для новонароджених тварин

Малюки з’явилися у верблюдів, зебр, мавп, єнотів та інших вихованців зоопарку.

В одеситів буде можливість придумати імена для новонароджених дитинчат.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Одеського зоопарку у Facebook.

Одеський зоопарк оголошує конкурс «Дай ім’я малюку-2019». В альбомі розміщені фотографії дитинчат, під фотографіями вказані стать тварини і кількість новонароджених цього виду.

Всі підписники групи Одеського зоопарку в соцмережі Facebook можуть написати в коментарях свої пропозиції. Ідеї приймаються до 27 вересня включно.

28 вересня в зоопарку відбудеться свято «День малюків», де будуть оголошені всі імена новонароджених вихованців. Авторів імен-переможців очікують пам’ятні призи.

Фото: Одеський зоопарк