Результаты выборов: в одном из городов Одесской области мэром станет врач

На выборах 25 октября большинство проголосовавших жителей города поддержали Александра Чуйко (1961 г.р.), главврача Теплодарской городской больницы. Он участвовал в выборах как самовыдвиженец и набрал 863 голоса (27,68%).

Второе место также занял самовыдвиженец – Сергей Бурлачук. Его поддержал 701 избиратель (22,48%).

Такие данные приводит сайт ЦИК.

Напомним, избирательная комиссия из-за компьютерного вируса не смогла огласить результаты выборов в Одесский областной совет.