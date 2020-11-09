Результаты выборов: в одном из городов Одесской области мэром станет врач

Центральная избирательная комиссия(ЦИК) утвердила результаты выборов мэра Теплодара Одесской области.
На выборах 25 октября большинство проголосовавших жителей города поддержали Александра Чуйко (1961 г.р.), главврача Теплодарской городской больницы. Он участвовал в выборах как самовыдвиженец и набрал 863 голоса (27,68%).
Второе место также занял самовыдвиженец – Сергей Бурлачук. Его поддержал 701 избиратель (22,48%).
Такие данные приводит сайт ЦИК.
Напомним, избирательная комиссия из-за компьютерного вируса не смогла огласить результаты выборов в Одесский областной совет.