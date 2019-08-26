Резня под Одессой: пострадало двое

Инцидент произошел в селе Овидиопольского района.
О нем рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Трое мужчин повздорили, после чего один из них набросился на противников. Он выхватил из кармана нож и пырнул с размаху сначала одного, а потом и второго товарища.
Оба серьезно пострадали. Налетчик ранил их в грудную клетку, зацепив легкие. Жертв поножовщины госпитализировали.
Злоумышленник попытался сбежать. Но его быстро поймали – настигли, когда тот уже был за селом. Нарушителем оказался 39-летний местный житель. По некоторым данным, он был изрядно выпившим.
Полиция заключила мужчину под стражу. Его могут посадить на срок от пяти до восьми лет.
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Фото: uanova.net
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