Резня под Одессой: пострадало двое

Инцидент произошел в селе Овидиопольского района.

О нем рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Трое мужчин повздорили, после чего один из них набросился на противников. Он выхватил из кармана нож и пырнул с размаху сначала одного, а потом и второго товарища.

Оба серьезно пострадали. Налетчик ранил их в грудную клетку, зацепив легкие. Жертв поножовщины госпитализировали.

Злоумышленник попытался сбежать. Но его быстро поймали – настигли, когда тот уже был за селом. Нарушителем оказался 39-летний местный житель. По некоторым данным, он был изрядно выпившим.

Полиция заключила мужчину под стражу. Его могут посадить на срок от пяти до восьми лет.

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Фото: uanova.net