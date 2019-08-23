Забил кулаками досмерти: под Одессой мужчина жестоко расправился с собственной матерью

Инцидент произошел в райцентре Ивановка.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области.

45-летний местный житель выпил лишнего и, прийдя домой, повздорил с 66-летней матерью. Завязавшийся спор перерос в драку.

Мужчина повалил пенсионерку на пол и стал избивать ее что есть мочи кулаками. От шока и боли пожилая женщина потеряла сознание.

Через несколько часов сын опомнился и вызвал скорую. Но было уже поздно – пенсионерку не удалось спасти. Врачи обнаружили на теле погибшей многочисленные переломы и травмы.

Злоумышленника задержали и забрали в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Начато досудебное расследование.

Фото: mordovmedia.ru