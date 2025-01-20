Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Новосельского, 84-99,
- Преображенская, 35а, 37,
- Среднефонтанская, 26, 26/корп.28, 28, 30, 30а, 30в,
- Тираспольская, 6,
- Ак. Филатова, 2-12, 80-94,
- Варненская, 1-25/корп.2,
- Героев Крут, 2-26,
- Героев-пограничников, 1-11,
- Е. Танцюры, 2-78,
- Маршрутная, 1-9,
- И. и Ю. Лип, 23-44, 74б,
- Инглези, 3а-18,
- И. Рабина, 2-37,
- Комарова М., 1-41,
- Космонавтов, 38-68,
- Краснова, 1-12,
- И. Фунтового, 40, 68-74,
- А. Вадатурского, 67-71,
- Йозефа Прибика, 2-6,
- Столярского (Сурикова), 3-40,
- пер. 1-й Сурикова), 1-5а,
- переулок Бандурный (переулок 2-й Сурикова), 1-7,
- Радостная, 1-31,
- С. Рихтера, 2-31а,
- Сельская, 1-10,
- пл. Б. Деревянко, 3,
- переулок Машиностроительный, 1а-16,
- переулок Технический, 4-15.
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Северный РЭС
Работы до 18:45:
- Известковая, 77, 81,
- Никитина, 73-87,
- Стельмаха, 46-49,
- переулок 2-й Известковый, 3,4/корп.6,
- переулок 3-й Известковый, 1-23,
- переулок 3-й Восточный, 4-37,
- переулок 4-й Восточный, 1, 29-32,
- переулок Восточный, 27.
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Николая Гумилева, 1-14/а,
- Дача Ковалевского, 14а, 36-89/1,
- Дачная, 4/2,
- Детская, 1-6,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская, 1-33,
- Люстдорфская дор, 27-94,
- М. Врубеля (Магнитогорская), 18-28,
- Бориса Эдуардса, 28-40в,
- Пшеничная, 1-14,
- Равенства, 84-195,
- Ромашковая, 71,
- Рассвета, 1-79а,
- Художника Федорова, 1-37,
- Чикаленко Е., 1-34,
- пер. 1-й Аэродромный, 1-5,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- переулок 2-й Аэродромный, 3-12б,
- переулок 3-й Аэродромный, 4-8а,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Маячный, 1/корп.1,
- переулок Павлова, 1-7,
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
- просп. Н. Сотни, 3а-14,
- тупик 1-й Аэродромный, 3.