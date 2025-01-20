Отключения света

Центральный РЭС

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Работы до 19:00:

  • Новосельского, 84-99,
  • Преображенская, 35а, 37,
  • Среднефонтанская, 26, 26/корп.28, 28, 30, 30а, 30в,
  • Тираспольская, 6,
  • Ак. Филатова, 2-12, 80-94,
  • Варненская, 1-25/корп.2,
  • Героев Крут, 2-26,
  • Героев-пограничников, 1-11,
  • Е. Танцюры, 2-78,
  • Маршрутная, 1-9,
  • И. и Ю. Лип, 23-44, 74б,
  • Инглези, 3а-18,
  • И. Рабина, 2-37,
  • Комарова М., 1-41,
  • Космонавтов, 38-68,
  • Краснова, 1-12,
  • И. Фунтового, 40, 68-74,
  • А. Вадатурского, 67-71,
  • Йозефа Прибика, 2-6,
  • Столярского (Сурикова), 3-40,
  • пер. 1-й Сурикова), 1-5а,
  • переулок Бандурный (переулок 2-й Сурикова), 1-7,
  • Радостная, 1-31,
  • С. Рихтера, 2-31а,
  • Сельская, 1-10,
  • пл. Б. Деревянко, 3,
  • переулок Машиностроительный, 1а-16,
  • переулок Технический, 4-15.

Читайте также: Его называли «приметой Одессы»: в честь кого переименовали улицу Енисейскую

Северный РЭС

Работы до 18:45:

  • Известковая, 77, 81,
  • Никитина, 73-87,
  • Стельмаха, 46-49,
  • переулок 2-й Известковый, 3,4/корп.6,
  • переулок 3-й Известковый, 1-23,
  • переулок 3-й Восточный, 4-37,
  • переулок 4-й Восточный, 1, 29-32,
  • переулок Восточный, 27.

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Николая Гумилева, 1-14/а,
  • Дача Ковалевского, 14а, 36-89/1,
  • Дачная, 4/2,
  • Детская, 1-6,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская, 1-33,
  • Люстдорфская дор, 27-94,
  • М. Врубеля (Магнитогорская), 18-28,
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Пшеничная, 1-14,
  • Равенства, 84-195,
  • Ромашковая, 71,
  • Рассвета, 1-79а,
  • Художника Федорова, 1-37,
  • Чикаленко Е., 1-34,
  • пер. 1-й Аэродромный, 1-5,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • переулок 2-й Аэродромный, 3-12б,
  • переулок 3-й Аэродромный, 4-8а,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Маячный, 1/корп.1,
  • переулок Павлова, 1-7,
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
  • просп. Н. Сотни, 3а-14,
  • тупик 1-й Аэродромный, 3.

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме