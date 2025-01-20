отключение света

Центральний РЕМ

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Роботи до 19:00:

  • Новосельського, 84-99,
  • Преображенська, 35а, 37,
  • Середньофонтанська, 26, 26/корп.28, 28, 30, 30а, 30в,
  • Тираспольська, 6,
  • Ак. Філатова, 2-12, 80-94,
  • Варненська, 1-25/корп.2,
  • Героїв Крут, 2-26,
  • Героїв-прикордонників,1-11,
  • Є. Танцюри, 2-78,
  • Маршрутна, 1-9,
  • І. та Ю. Лип, 23-44, 74б,
  • Інглезі, 3а-18,
  • І. Рабіна, 2-37,
  • Комарова М., 1-41,
  • Космонавтів, 38-68,
  • Краснова, 1-12,
  • І. Фунтового, 40, 68-74,
  • О. Вадатурського, 67-71,
  • Йозефа Прибіка, 2-6,
  • Столярського (Сурикова), 3-40,
  • пров. Лірний (пров. 1-й Сурикова), 1-5а,
  • пров. Бандурний (пров. 2-й Сурикова), 1-7,
  • Радісна, 1-31,
  • С. Ріхтера, 2-31а,
  • Сільська, 1-10,
  • пл. Б. Дерев’янка, 3,
  • пров. Машинобудівний, 1а-16,
  • пров. Технічний, 4-15.

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Північний РЕМ

Роботи до 18:45:

  • Вапняна, 77, 81,
  • Нікітіна, 73-87,
  • Стельмаха, 46-49,
  • пров. 2-й Вапняний, 3,4/корп.6,
  • пров. 3-й Вапняний, 1-23,
  • пров. 3-й Східчастий, 4-37,
  • пров. 4-й Східчастий, 1, 29-32,
  • пров. Східчастий, 27.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Миколи Гумільова, 1-14/а,
  • Дача Ковалевського, 14а, 36-89/1,
  • Дачна, 4/2,
  • Дитяча, 1-6,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська, 1-33,
  • Люстдорфська дор., 27-94,
  • М. Врубеля (Магнітогорська), 18-28,
  • Бориса Едуардса, 28-40в,
  • Пшенична, 1-14,
  • Рівності, 84-195,
  • Ромашкова, 71,
  • Світанку, 1-79а,
  • Художника Федорова, 1-37,
  • Чикаленко Є., 1-34,
  • пров. 1-й Аеродромний, 1-5,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. 2-й Аеродромний, 3-12б,
  • пров. 3-й Аеродромний, 4-8а,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Маячний, 1/корп.1,
  • пров. Павлова, 1-7,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • просп. Н. Сотні, 3а-14,
  • тупик 1-й Аеродромний, 3.

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