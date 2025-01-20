Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Новосельського, 84-99,
- Преображенська, 35а, 37,
- Середньофонтанська, 26, 26/корп.28, 28, 30, 30а, 30в,
- Тираспольська, 6,
- Ак. Філатова, 2-12, 80-94,
- Варненська, 1-25/корп.2,
- Героїв Крут, 2-26,
- Героїв-прикордонників,1-11,
- Є. Танцюри, 2-78,
- Маршрутна, 1-9,
- І. та Ю. Лип, 23-44, 74б,
- Інглезі, 3а-18,
- І. Рабіна, 2-37,
- Комарова М., 1-41,
- Космонавтів, 38-68,
- Краснова, 1-12,
- І. Фунтового, 40, 68-74,
- О. Вадатурського, 67-71,
- Йозефа Прибіка, 2-6,
- Столярського (Сурикова), 3-40,
- пров. Лірний (пров. 1-й Сурикова), 1-5а,
- пров. Бандурний (пров. 2-й Сурикова), 1-7,
- Радісна, 1-31,
- С. Ріхтера, 2-31а,
- Сільська, 1-10,
- пл. Б. Дерев’янка, 3,
- пров. Машинобудівний, 1а-16,
- пров. Технічний, 4-15.
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Північний РЕМ
Роботи до 18:45:
- Вапняна, 77, 81,
- Нікітіна, 73-87,
- Стельмаха, 46-49,
- пров. 2-й Вапняний, 3,4/корп.6,
- пров. 3-й Вапняний, 1-23,
- пров. 3-й Східчастий, 4-37,
- пров. 4-й Східчастий, 1, 29-32,
- пров. Східчастий, 27.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Миколи Гумільова, 1-14/а,
- Дача Ковалевського, 14а, 36-89/1,
- Дачна, 4/2,
- Дитяча, 1-6,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська, 1-33,
- Люстдорфська дор., 27-94,
- М. Врубеля (Магнітогорська), 18-28,
- Бориса Едуардса, 28-40в,
- Пшенична, 1-14,
- Рівності, 84-195,
- Ромашкова, 71,
- Світанку, 1-79а,
- Художника Федорова, 1-37,
- Чикаленко Є., 1-34,
- пров. 1-й Аеродромний, 1-5,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. 2-й Аеродромний, 3-12б,
- пров. 3-й Аеродромний, 4-8а,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Маячний, 1/корп.1,
- пров. Павлова, 1-7,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- просп. Н. Сотні, 3а-14,
- тупик 1-й Аеродромний, 3.