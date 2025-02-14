Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я линия на жилом массиве,
- Академика Сахарова, 34, 36,
- Бахмутская, 97- 165,
- Героев обороны Одессы, 14-66,
- Жолио Кюри,
- Капитана Кузнецова, 69-108,
- Леси Украинки, 45-118,
- Марсельская, 1-25,
- Михаила Грушевского, 36-39/1,3,4,5,
- Орловская, 1-13,
- Семена Палия, 125/1,2,3,
- пер. Профессора Беркевича, 2, 4, 6,
- просп. Владимира Великого князя, 71-90.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Конная, 11-21,
- Княжеская, Коблевская,
- Мечникова, 12, 14,
- Нежинская, 1,3,5,
- Новосельского, 1-32,
- Пастера, 2-34, 1/корп.3,
- Сеченова, 3,7,9,
- Старопортофранковская, 5-25,
- переулок Вильгельма Габсбурга.