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Северный РЭС

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Работы до 17:00:

  • 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я линия на жилом массиве,
  • Академика Сахарова, 34, 36,
  • Бахмутская, 97- 165,
  • Героев обороны Одессы, 14-66,
  • Жолио Кюри,
  • Капитана Кузнецова, 69-108,
  • Леси Украинки, 45-118,
  • Марсельская, 1-25,
  • Михаила Грушевского, 36-39/1,3,4,5,
  • Орловская, 1-13,
  • Семена Палия, 125/1,2,3,
  • пер. Профессора Беркевича, 2, 4, 6,
  • просп. Владимира Великого князя, 71-90.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Конная, 11-21,
  • Княжеская, Коблевская,
  • Мечникова, 12, 14,
  • Нежинская, 1,3,5,
  • Новосельского, 1-32,
  • Пастера, 2-34, 1/корп.3,
  • Сеченова, 3,7,9,
  • Старопортофранковская, 5-25,
  • переулок Вильгельма Габсбурга.

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