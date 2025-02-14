отключения света

Північний РЕМ

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Роботи до 17:00:

  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а лінія на житловому масиві,
  • Академіка Сахарова, 34, 36,
  • Бахмутська, 97- 165,
  • Героїв оборони Одеси, 14-66,
  • Жоліо Кюрі, Капітана Кузнєцова, 69-108,
  • Лесі Українки, 45-118, Марсельська, 1-25,
  • Михайла Грушевського, 36-39/1,3,4,5,
  • Орловська, 1-13,
  • Семена Палія, 125/1,2,3,
  • пров. Професора Беркевича, 2, 4, 6,
  • просп. Володимира Великого князя, 71-90.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Кінна,11-21,
  • Князівська,
  • Коблевська,
  • Мечникова, 12, 14,
  • Ніжинська, 1,3,5,
  • Новосельського, 1-32,
  • Пастера, 2-34, 1/корп.3,
  • Сєченова, 3,7,9,
  • Старопортофранківська, 5-25,
  • пров. Вільгельма Габсбурга.

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