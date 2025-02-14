Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а лінія на житловому масиві,
- Академіка Сахарова, 34, 36,
- Бахмутська, 97- 165,
- Героїв оборони Одеси, 14-66,
- Жоліо Кюрі, Капітана Кузнєцова, 69-108,
- Лесі Українки, 45-118, Марсельська, 1-25,
- Михайла Грушевського, 36-39/1,3,4,5,
- Орловська, 1-13,
- Семена Палія, 125/1,2,3,
- пров. Професора Беркевича, 2, 4, 6,
- просп. Володимира Великого князя, 71-90.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Кінна,11-21,
- Князівська,
- Коблевська,
- Мечникова, 12, 14,
- Ніжинська, 1,3,5,
- Новосельського, 1-32,
- Пастера, 2-34, 1/корп.3,
- Сєченова, 3,7,9,
- Старопортофранківська, 5-25,
- пров. Вільгельма Габсбурга.