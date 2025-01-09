Новости Одессы и Одесской области

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети 9 января, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы до вечера остались без света.

Южный РЭС

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Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, Бернардацци, 8/корп.1, 8,
  • Николая Кулиша,
  • Вертелецкого, 47в,
  • Давида Бурлюка,
  • Дачная,
  • Дмитриевская,
  • Дубовая Роща,
  • Цветочная,
  • Китобойная,
  • Костанди,
  • Хрустальная,
  • Куприна,
  • Лигинская,
  • Львовская, 1-27,
  • Люстдорфская дорога, 91-155,
  • Ралли (Ляпидевского), 3-16,
  • Рясная, Бориса Эдуардса,
  • Планетная,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства,
  • Тимирязева,
  • Г.Липского, 1-25, 34,
  • дорога Фонтанская,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й,
  • Василия Кандинского,
  • пер. 1-й Хрустальный,
  • переулок Хрустальный, 5-10,
  • переулок 1-й Равенства,
  • переулок 1-й Украинский, 1-11,
  • переулок 2-й Костанди,
  • переулок 2-й Обильный,
  • переулок 3-й Костанди,
  • переулок. Павла Чубинского (4-й Александра Невского),
  • переулок Абрикосовый,
  • переулок Ванный,
  • переулок Сони Делоне (переулок Гаршина),
  • переулок Дачный, 8а,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Летний,
  • переулок Приморский, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Ульяновский, 4-15а,
  • переулок 4-й, 5-й Ульяновский,
  • переулок Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

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Центральный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Иоанна Гена,1-20,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Малишевского,
  • Йозефа Прибика,
  • Цветочная,
  • Апрельская,
  • Клименко,
  • Кордонная,
  • Косяченко Алексея,
  • Николая Лысенко,
  • Платанова,
  • Радостная, 114,116,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская,
  • Татьяны Тесс,
  • Туристская, 7-15,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • проезд Бузковый, 1-6.

Северный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • Ак. Заболотного, 56/корп.3-66/корп.2,
  • Ак. Сахарова, 24-44,
  • Блажко Виталия, 1-5,
  • Бувалкина Владислава, 36-52, 73-75,
  • Высоцкого, 1-17,
  • Марсельская, 32/1-36,
  • 28 бригады (Паустовского), 2, 29/гар,
  • Семена Палия, 93-134,
  • просп. князя В. Великого, 140-154

 

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