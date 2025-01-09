Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети 9 января, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая, Бернардацци, 8/корп.1, 8,
- Николая Кулиша,
- Вертелецкого, 47в,
- Давида Бурлюка,
- Дачная,
- Дмитриевская,
- Дубовая Роща,
- Цветочная,
- Китобойная,
- Костанди,
- Хрустальная,
- Куприна,
- Лигинская,
- Львовская, 1-27,
- Люстдорфская дорога, 91-155,
- Ралли (Ляпидевского), 3-16,
- Рясная, Бориса Эдуардса,
- Планетная,
- Рыбальская, 20,
- Равенства,
- Тимирязева,
- Г.Липского, 1-25, 34,
- дорога Фонтанская,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й,
- Василия Кандинского,
- пер. 1-й Хрустальный,
- переулок Хрустальный, 5-10,
- переулок 1-й Равенства,
- переулок 1-й Украинский, 1-11,
- переулок 2-й Костанди,
- переулок 2-й Обильный,
- переулок 3-й Костанди,
- переулок. Павла Чубинского (4-й Александра Невского),
- переулок Абрикосовый,
- переулок Ванный,
- переулок Сони Делоне (переулок Гаршина),
- переулок Дачный, 8а,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Летний,
- переулок Приморский, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Ульяновский, 4-15а,
- переулок 4-й, 5-й Ульяновский,
- переулок Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Выбор редакции: Хроники Одесского метро: почему его так и не построили
Центральный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Иоанна Гена,1-20,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Малишевского,
- Йозефа Прибика,
- Цветочная,
- Апрельская,
- Клименко,
- Кордонная,
- Косяченко Алексея,
- Николая Лысенко,
- Платанова,
- Радостная, 114,116,
- Святослава Рихтера,
- Сельская,
- Татьяны Тесс,
- Туристская, 7-15,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- проезд Бузковый, 1-6.
Северный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- Ак. Заболотного, 56/корп.3-66/корп.2,
- Ак. Сахарова, 24-44,
- Блажко Виталия, 1-5,
- Бувалкина Владислава, 36-52, 73-75,
- Высоцкого, 1-17,
- Марсельская, 32/1-36,
- 28 бригады (Паустовского), 2, 29/гар,
- Семена Палия, 93-134,
- просп. князя В. Великого, 140-154