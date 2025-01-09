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Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі 9 січня, деякі абоненти Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова,
  • Бернардацці, 8/корп.1, 8,
  • Миколи Куліша,
  • Вертелецького, 47в,
  • Давида Бурлюка,
  • Дачна,
    Дмитріївська,
  • Дубовий Гай,
  • Квіткова,
  • Китобійна,
  • Костанді,
  • Кришталева,
  • Купріна,
  • Лігінська,
  • Львівська, 1-27,
  • Люстдорфська дорога, 91-155,
  • Раллі (Ляпідевського), 3-16,
  • Рясна,
  • Бориса Едуардса,
  • Планетна,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності,
  • Тімірязєва,
  • Г.Липського, 1-25, 34,
  • дорога Фонтанська,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й,
  • Василя Кандинського,
  • пров. 1-й Кришталевий,
  • пров. Кришталевий, 5-10,
  • пров. 1-й Рівності,
  • пров. 1-й Український, 1-11,
  • пров. 2-й Костанді,
  • пров. 2-й Рясний,
  • пров. 3-й Костанді,
  • пров. Павла Чубинського (4-й Олександра Невського),
  • пров. Абрикосовий,
  • пров. Ванний,
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина),
  • пров. Дачний, 8а,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Літній,
  • пров. Приморський, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Ульянівський, 4-15а,
  • пров. 4-й, 5-й Ульянівський,
  • пров. Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Вибір редакції: Хроніки Одеського метро: чому його так і не збудували

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Іоанна Гена,1-20,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Малішевського,
  • Йозефа Прибіка,
  • Квіткова,
  • Квітнева,
  • Клименка,
  • Кордонна,
  • Косяченка Олексія,
  • Миколи Лисенка,
  • Платанова,
  • Радісна, 114,116,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська,
  • Тетяни Тесс,
  • Туристська, 7-15,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • проїзд Бузьковий, 1-6.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00-20:00:

  • Ак. Заболотного, 56/корп.3-66/корп.2,
  • Ак. Сахарова, 24-44,
  • Блажка Віталія, 1-5,
  • Бувалкіна Владислава, 36-52, 73-75,
  • Висоцького, 1-17,
  • Марсельська, 32/1-36,
  • 28 бригади (Паустовського), 2, 29/гар,
  • Семена Палія, 93-134,
  • просп. князя В. Великого, 140-154
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