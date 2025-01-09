Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть у ДТЕК Одеські електромережі 9 січня, деякі абоненти Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова,
- Бернардацці, 8/корп.1, 8,
- Миколи Куліша,
- Вертелецького, 47в,
- Давида Бурлюка,
- Дачна,
Дмитріївська,
- Дубовий Гай,
- Квіткова,
- Китобійна,
- Костанді,
- Кришталева,
- Купріна,
- Лігінська,
- Львівська, 1-27,
- Люстдорфська дорога, 91-155,
- Раллі (Ляпідевського), 3-16,
- Рясна,
- Бориса Едуардса,
- Планетна,
- Рибальська, 20,
- Рівності,
- Тімірязєва,
- Г.Липського, 1-25, 34,
- дорога Фонтанська,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й,
- Василя Кандинського,
- пров. 1-й Кришталевий,
- пров. Кришталевий, 5-10,
- пров. 1-й Рівності,
- пров. 1-й Український, 1-11,
- пров. 2-й Костанді,
- пров. 2-й Рясний,
- пров. 3-й Костанді,
- пров. Павла Чубинського (4-й Олександра Невського),
- пров. Абрикосовий,
- пров. Ванний,
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина),
- пров. Дачний, 8а,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Літній,
- пров. Приморський, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Ульянівський, 4-15а,
- пров. 4-й, 5-й Ульянівський,
- пров. Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Вибір редакції: Хроніки Одеського метро: чому його так і не збудували
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Іоанна Гена,1-20,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Малішевського,
- Йозефа Прибіка,
- Квіткова,
- Квітнева,
- Клименка,
- Кордонна,
- Косяченка Олексія,
- Миколи Лисенка,
- Платанова,
- Радісна, 114,116,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська,
- Тетяни Тесс,
- Туристська, 7-15,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- проїзд Бузьковий, 1-6.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00-20:00:
- Ак. Заболотного, 56/корп.3-66/корп.2,
- Ак. Сахарова, 24-44,
- Блажка Віталія, 1-5,
- Бувалкіна Владислава, 36-52, 73-75,
- Висоцького, 1-17,
- Марсельська, 32/1-36,
- 28 бригади (Паустовського), 2, 29/гар,
- Семена Палія, 93-134,
- просп. князя В. Великого, 140-154