Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света 3 января

В пятницу, 3 января 2025 года, ДТЭК Одесские электросети продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые абоненты Южного РЭС Одессы до 17:00 остались без света.
Список улиц, которые отключены от электроснабжения:
- А.Бачинского, 44-111,
- Окружная, 2-20,
- Бригадная, 4-101,
- И.Франко, 39-55,
- Л.Курбаса, 17-23,
- Щеглова, 18-22,
- Штурвальная, 17а,
- Контр-адмирала Лунина, 7а,б,
- Адмиральский пр., 3-17,
- Фонтанская дор, 16-75,
- Одесской общины, 1-21,
- Врожайная, 1-38,
- Самофалова, 3,
- переулок 4-5й Проектный, 4-8,
- переулок Костеловской, 6/в/1, 6в,
- переулок Мореходный, 13,
- Чубаевская, 3-11,
- переулок Чубаевский, 1-17,
- Судостроительная, 11,
- Гераниева, 2,
- переулок Кордонный, 16-37,
- Бернардацци, 5-37,
- Докова, 19,
- Трудовая, 2-16,
- Г.Пограничников, 4.
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