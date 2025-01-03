Новости Одессы и Одесской области

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света 3 января

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света 3 января

В пятницу, 3 января 2025 года, ДТЭК Одесские электросети продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые абоненты Южного РЭС Одессы до 17:00 остались без света.

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Список улиц, которые отключены от электроснабжения:

  • А.Бачинского, 44-111,
  • Окружная, 2-20,
  • Бригадная, 4-101,
  • И.Франко, 39-55,
  • Л.Курбаса, 17-23,
  • Щеглова, 18-22,
  • Штурвальная, 17а,
  • Контр-адмирала Лунина, 7а,б,
  • Адмиральский пр., 3-17,
  • Фонтанская дор, 16-75,
  • Одесской общины, 1-21,
  • Врожайная, 1-38,
  • Самофалова, 3,
  • переулок 4-5й Проектный, 4-8,
  • переулок Костеловской, 6/в/1, 6в,
  • переулок Мореходный, 13,
  • Чубаевская, 3-11,
  • переулок Чубаевский, 1-17,
  • Судостроительная, 11,
  • Гераниева, 2,
  • переулок Кордонный, 16-37,
  • Бернардацци, 5-37,
  • Докова, 19,
  • Трудовая, 2-16,
  • Г.Пограничников, 4.

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