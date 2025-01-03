Новини Одеси та Одеської області

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла 3 січня

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла 3 січня

У п’ятницю, 3 січня 2025 року, ДТЕК Одеські електромережі продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі абоненти Південного РЕМ Одеси до 17:00 залишилися без світла.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Список вулиць, які відключені від електропостачання:

  • А.Бачинського, 44-111,
  • Окружна, 2-20,
  • Бригадна, 4-101,
  • І.Франка, 39-55,
  • Л.Курбаса, 17-23,
  • Щоглова, 18-22,
  • Штурвальна, 17а,
  • Контр-адмірала Луніна, 7а,б,
  • Адміральський пр., 3-17,
  • Фонтанська дор., 16-75,
  • Одеської громади, 1-21,
  • Врожайна, 1-38,
  • Самофалова, 3,
  • пров. 4-5й Проектний, 4-8,
  • пров. Костеловської, 6/в/1, 6в,
  • пров. Морехідний, 13,
  • Чубаївська, 3-11,
  • пров. Чубаївський, 1-17,
  • Суднобудівна, 11,
  • Геранієва, 2,
  • пров. Кордонний, 16-37,
  • Бернардацці, 5-37,
  • Докова, 19,
  • Трудова, 2-16,
  • Г.Прикордонників, 4.

Читайте також: В Одесі запрацювали пункти прийому новорічних ялинок – адреси

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk