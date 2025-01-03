Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла 3 січня

У п’ятницю, 3 січня 2025 року, ДТЕК Одеські електромережі продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі абоненти Південного РЕМ Одеси до 17:00 залишилися без світла.
Список вулиць, які відключені від електропостачання:
- А.Бачинського, 44-111,
- Окружна, 2-20,
- Бригадна, 4-101,
- І.Франка, 39-55,
- Л.Курбаса, 17-23,
- Щоглова, 18-22,
- Штурвальна, 17а,
- Контр-адмірала Луніна, 7а,б,
- Адміральський пр., 3-17,
- Фонтанська дор., 16-75,
- Одеської громади, 1-21,
- Врожайна, 1-38,
- Самофалова, 3,
- пров. 4-5й Проектний, 4-8,
- пров. Костеловської, 6/в/1, 6в,
- пров. Морехідний, 13,
- Чубаївська, 3-11,
- пров. Чубаївський, 1-17,
- Суднобудівна, 11,
- Геранієва, 2,
- пров. Кордонний, 16-37,
- Бернардацці, 5-37,
- Докова, 19,
- Трудова, 2-16,
- Г.Прикордонників, 4.
Читайте також: В Одесі запрацювали пункти прийому новорічних ялинок – адреси