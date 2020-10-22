Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ремонтируют теплотрассу рядом с обрушившимся домом на Торговой (фото)

В Одессе ремонтируют теплотрассу рядом с обрушившимся домом на Торговой (фото)

В Одессе снова перекрыли участок улицы Торговой, на отрезке от Княжеской до Пастера. Причина – ремонт теплотрассы.

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Ремонтные работы стартовали сегодня (вчера по Торговой еще можно было проехать), этот участок перекрыт для транспорта. Работы ведутся рядом с отныне нежилым домом по Торговой, 20, часть которого обрушилась в мае этого года. Сейчас там работает техника. Объявления о ремонте теплотрассы вывешены в районе проведения работ.

Наибольшее неудобство для пассажиров вызвал тот факт, что по причине ремонта сняли с маршрута троллейбус №2. Как оказалось, далеко не все горожане в курсе этого нововведения.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что с 21 октября, в Одессе на время закроют часть улицы Торговой из-за работ по восстановлению тепловой сети.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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