За ремонтом моста через Хаджибейский лиман можно следить через веб-камеры

Укравтодор запустил веб-камеры с онлайн-трансляцией ремонтных работ на Хаджибейском мосту.
Посмотреть как идет ремонт можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Напомним, что ремонт автомобильного моста через Хаджибейский лиман под Одессой обещали завершить весной 2021 года. Мост является частью трассы Одесса – Киев. Сейчас на мосту открыты три полосы движения в сторону Одессы и две – в сторону столицы.
Также на странице Укравтодора доступны онлайн-трансляции на стационарном габаритно-весовом комплексе КПП «Дачное» и с моста через Сухой Лиман на автомобильной дороге М-27 Одесса-Черноморск.