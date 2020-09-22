За ремонтом моста через Хаджибейский лиман можно следить через веб-камеры

Посмотреть как идет ремонт можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Напомним, что ремонт автомобильного моста через Хаджибейский лиман под Одессой обещали завершить весной 2021 года. Мост является частью трассы Одесса – Киев. Сейчас на мосту открыты три полосы движения в сторону Одессы и две – в сторону столицы.

Также на странице Укравтодора доступны онлайн-трансляции на стационарном габаритно-весовом комплексе КПП «Дачное» и с моста через Сухой Лиман на автомобильной дороге М-27 Одесса-Черноморск.