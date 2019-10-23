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Новости Одессы и Одесской области

Ремонт дороги Одесса-Черноморск: к концу ноября обновят разметку

Ремонт дороги Одесса-Черноморск: к концу ноября обновят разметку

Одной из первых дорог в Одесской области, на ремонт которой в ближайшее время перераспределят средства из государственного бюджета, будет трасса Одесса-Черноморск (М-27).

Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии Одесского облсовета по вопросам транспорта, сообщает “УСИ”.

Министерство инфраструктуры Украины согласовало перераспределение 95 млн грн с трассы Одесса – Киев (М-05). Служба автомобильных дорог в Одесской области потратит эти деньги на организацию безопасности движения.

На дорогах области обновят знаки, нанесут разметку и проведут частичный ремонт. На трассе Одесса-Черноморск эти работы проведут до конца ноября.

Напомним, 15 октября на трассе Одесса-Черноморск закончили ремонт понтонной переправы через Сухой лиман.

Фото:  dw.com

 

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