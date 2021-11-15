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Ремонт дорог в Одессе: какие улицы затронет 15 ноября

Ремонт дорог в Одессе: какие улицы затронет 15 ноября

Сегодня, в понедельник, 15 ноября 2021 года, на ряде одесских улиц продолжится ремонт дорог.
Об этом сообщает управление дорожного хозяйства горсовета.

Ремонт дорог в Приморском районе Одессы

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В Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского, ведутся работы по капремонту тротуара на:

  • ул. Пастера, 3, 5, 9, 56;
  • ул. Троицкой, 49/51;
  • ул. Троицкой (нечетная сторона на участке от ул. Преображенской до Александровского проспекта);
  • ул. Дворянской (на участке от ул. Пастера до ул. Елисаветинской).

Продолжается капитальный ремонт Приморского бульвара.

Текущий ремонт запланирован по адресу: ул. Канатная, 101в.

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Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы

Ведется капремонт ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома №2, к.1 на ул. Центральный аэропорт) и капремонт тротуара на ул. Центральный аэропорт, 1-3.

Ремонт дорог в Киевском районе Одессы

Здесь капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по:

  • ул. А. Невского, 45;
  • ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;
  • ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).

Продолжается капитальный ремонт на:

  • ул. 16-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 61 на просп. Небесной Сотни);
  • ул. 17-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 13/3 на ул. Ильфа и Петрова);
  • ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге);
  • ул. Жаботинского (на участке от ул. Ромашковой до ул. Авдеева-Черноморского).

Текущий ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Сиреневой.

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Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы

В Суворовском районе начались подготовительные работы к капремонту внутриквартального проезда по ул. Генерала Бочарова, №30-38.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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