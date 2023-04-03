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Ремонт дорог в Одессе: какие улицы сегодня лучше объехать

Ремонт дорог в Одессе: какие улицы сегодня лучше объехать

Сегодня, 3 апреля 2023 года, одесские коммунальщики проводят ремонт дорог на разных участках города. В связи с этим, водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута передвижения. 

Как сообщается в телеграмм-канале «ЖКХ Одесса», специалисты КП «Городские дороги» задействованы на следующих локациях:

  • ул. Черноморского Казачества,
  • ул. Атамана Головатого,
  • ул. Базарная,
  • ул. Рихтера,
  • просп. Александровский,
  • ул. Олеши,
  • ул. Богдана Хмельницкого.

Отмечено, что на улице Богдана Хмельницкого выполняется очистка дождеприемников и промывка рукавов.

При этом сотрудники коммунального предприятия призвали автомобилистов не оставлять транспорт на решетках дождеприемников или в непосредственной близости к ним. Такие действия серьезно усложняют работу спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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