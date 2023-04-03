Ремонт дорог в Одессе: какие улицы сегодня лучше объехать

Сегодня, 3 апреля 2023 года, одесские коммунальщики проводят ремонт дорог на разных участках города. В связи с этим, водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута передвижения.
Как сообщается в телеграмм-канале «ЖКХ Одесса», специалисты КП «Городские дороги» задействованы на следующих локациях:
- ул. Черноморского Казачества,
- ул. Атамана Головатого,
- ул. Базарная,
- ул. Рихтера,
- просп. Александровский,
- ул. Олеши,
- ул. Богдана Хмельницкого.
Отмечено, что на улице Богдана Хмельницкого выполняется очистка дождеприемников и промывка рукавов.
При этом сотрудники коммунального предприятия призвали автомобилистов не оставлять транспорт на решетках дождеприемников или в непосредственной близости к ним. Такие действия серьезно усложняют работу спецтехники.