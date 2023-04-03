Ремонт дорог в Одессе: какие улицы сегодня лучше объехать

То ли праздник смеха, то ли День дурака (шута, паяца и так далее, так далее). Некоторые даже называют 1 апреля Днем джокера. А это уже серьезно и несет совершенно иную смысловую нагрузку. Какая, собственно, разница? Одесская Юморина – это одесская Юморина. Надо же – пятидесятилетний юбилей нашей юморной «дамы» совпал с войной. Не до смеха? Или, наоборот? Будем смеяться назло тварям?

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