Ремонт дорог в Одессе: где будет сложно проехать в четверг

Сегодня, в четверг, 8 апреля, в Одессе продолжился ремонт дорог. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.

Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по следующим адресам:

ул. Дюковская;

ул. Дидрихсона;

ул. К. Нищинского;

спуск Олейника;

ул. Старопортофранковская;

ул. Среднефонтанская;

ул. Итальянский бульвар/Леонтовича.

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.

Текущий ремонт будет проводиться на таких улицах:

ул. Балковская;

ул. Святослава Рихтера;

Овидиопольский путепровод;

пр. Адмиральский.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской.

Текущий ремонт проезжей части предусмотрен по:

ул. Ромашковой;

ул. Белорусской;

пр. Небесной Сотни;

пр. Академика Глушко;

ул. Дача Ковалевского;

ул. Марии Демченко.

В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по следующим адресам:

пр. Добровольского;

ул. Черноморского казачества;

ул. Ядова;

ул.Хуторская/Агрономической;

ул. Слободская;

ул. Краснослободская;

ул. Академика Воробьева.

Напомним, с 12 по 16 апреля в Одессе будет частично перекрываться движение по улице Екатерининской.

А с 15 апреля и до 1 сентября текущего года в Одессе планируется перекрыть улицу Преображенскую в районе «Привоза» – от Новощепного ряда до улицы Пантелеймоновской.

Фото: avtonovosti