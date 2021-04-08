Ремонт дорог в Одессе: где будет сложно проехать в четверг

Сегодня, в четверг, 8 апреля, в Одессе продолжился ремонт дорог.
Об этом сообщили в мэрии города.
Так, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по следующим адресам:
- ул. Дюковская;
- ул. Дидрихсона;
- ул. К. Нищинского;
- спуск Олейника;
- ул. Старопортофранковская;
- ул. Среднефонтанская;
- ул. Итальянский бульвар/Леонтовича.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на таких улицах:
- ул. Балковская;
- ул. Святослава Рихтера;
- Овидиопольский путепровод;
- пр. Адмиральский.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен по:
- ул. Ромашковой;
- ул. Белорусской;
- пр. Небесной Сотни;
- пр. Академика Глушко;
- ул. Дача Ковалевского;
- ул. Марии Демченко.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по следующим адресам:
- пр. Добровольского;
- ул. Черноморского казачества;
- ул. Ядова;
- ул.Хуторская/Агрономической;
- ул. Слободская;
- ул. Краснослободская;
- ул. Академика Воробьева.
Напомним, с 12 по 16 апреля в Одессе будет частично перекрываться движение по улице Екатерининской.
А с 15 апреля и до 1 сентября текущего года в Одессе планируется перекрыть улицу Преображенскую в районе «Привоза» – от Новощепного ряда до улицы Пантелеймоновской.
Фото: avtonovosti