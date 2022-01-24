Новости Одессы и Одесской области

Ремонт дорог в Одессе: адреса на 24 января

Ремонт дорог в Одессе: адреса на 24 января

Сегодня, в понедельник, 24 января 2022 года, в Одессе продолжается ремонт дорог. По сообщению управления дорожного хозяйства мэрии города, работы будут вестись в двух районах города – Приморском и Малиновском.

Рецепты

В частности, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт:

  • ул. Преображенской;
  • внутридомовой территории на ул. Раскидайловской, 45.

В Малиновском районе проводится капремонт:

  • ул. Шота Руставели;
  • ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к.1. на ул. Центральный аэропорт);
  • капремонт тротуара на ул. Пишенина.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Напомним, ранее управление дорожного хозяйства представило список дорожных работ в Одессе на 2022 год. На все ремонты из городского бюджета планируется потратить 370 млн грн.

Читайте также: Какие улицы Одессы нуждаются в ремонте в 2022 году – версия транспортной комиссии

Фото пресс-службы Одесского горсовета

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить