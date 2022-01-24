Ремонт дорог в Одессе: адреса на 24 января

Одессу будут убирать комплексно: новый формат протестировали на Черемушках (фото, видео) В Одессе тестируют новый формат комплексной уборки города. Так, во вторник, 18 января, работники коммунальных предприятий на примере дома по улице Космонавтов, 4 на Черемушках показали, как теперь будут наводить порядок во дворах и межквартальных территориях. ПОДРОБНЕЕ

Как долго будет перерыта одесская Люстдорфская дорога: версия энергетиков и горожан (фото) Строительство кабельной линии 110 кВ «Чумка – Чубаевка» в Одессе продлится до конца марта 2022 года. Об этом официально заявили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Таким образом, можно сделать вывод, что разрытые работникам ДТЭК ямы на Люстдорфской дороге останутся «зимовать», хотя ранее работы обещали закончить еще в декабре 2021 года. ПОДРОБНЕЕ