Ремонт дорог в Одессе: адреса на 24 января

Сегодня, в понедельник, 24 января 2022 года, в Одессе продолжается ремонт дорог. По сообщению управления дорожного хозяйства мэрии города, работы будут вестись в двух районах города – Приморском и Малиновском.
В частности, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт:
- ул. Преображенской;
- внутридомовой территории на ул. Раскидайловской, 45.
В Малиновском районе проводится капремонт:
- ул. Шота Руставели;
- ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к.1. на ул. Центральный аэропорт);
- капремонт тротуара на ул. Пишенина.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Напомним, ранее управление дорожного хозяйства представило список дорожных работ в Одессе на 2022 год. На все ремонты из городского бюджета планируется потратить 370 млн грн.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета