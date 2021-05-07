Ремонт дорог в Одессе 7 мая: где будет перекопано-перекрыто

Летний театр одесского Горсада: в ожидании новой сцены и другие новшества (фото) В одесском Летнем театре происходят перемены: там приводят в порядок вход со стороны Горсада. Внутри Летний театр сейчас кажется гораздо большим, чем раньше – с его территории убрали сцену. Ну а сам театр во многих местах «перерезан» оградительными лентами. Что же происходит? ПОДРОБНЕЕ