Ремонт дорог в Одессе 7 мая: где будет перекопано-перекрыто

Сегодня, в пятницу, 7 мая, в Одессе продолжается капитальный и текущий ремонт во всех районах города.
Как информирует управление дорожного хозяйства мэрии города, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Новощепной ряд, ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Текущий ремонт запланирован на:
- ул. Старопортофранковской;
- ул. Екатерининской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Маршала Бабаджаняна;
- ул. Запорожской;
- ул. Дальницкой.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары на ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Академика Королева;
- пр. Академика Глушко;
- ул. Неделина;
- ул. Авдеева-Черноморского.
В Суворовском районе текущий ремонт дорог будет вестись по таким улицам:
- Балтская дорога;
- Николаевская дорога;
- пер. 1-й Известковый;
- ул. Крымская;
- ул. Давида Ойстраха.
Напомним, с сегодняшнего дня в Одессе перекроют движение транспорта на участке улицы Екатерининской у Привоза – от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда.
Фото: пресс-служба Одесского горсовета