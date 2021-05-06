В Одессе снова перекроют движение по улице Екатерининской у Привоза

Летний театр одесского Горсада: в ожидании новой сцены и другие новшества (фото) В одесском Летнем театре происходят перемены: там приводят в порядок вход со стороны Горсада. Внутри Летний театр сейчас кажется гораздо большим, чем раньше – с его территории убрали сцену. Ну а сам театр во многих местах «перерезан» оградительными лентами. Что же происходит? ПОДРОБНЕЕ

Дерибасовская угол Красного переулка в Одессе: брусчатку снимают, ярмарка работает (фото) Большие хлопоты наблюдаются в Красном переулке Одессы. Там, на углу с Дерибасовской и дальше вдоль переулка, начались работы по демонтажу старинной брусчатки.

Ее, которая «покоилась» под слоями асфальта, снимают. Происходит это на участке рядом с «Одесской ярмаркой». ПОДРОБНЕЕ