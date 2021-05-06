В Одессе снова перекроют движение по улице Екатерининской у Привоза

С завтрашнего дня, 7 мая, в Одессе перекроют движение транспорта на участке улицы Екатерининской у Привоза — от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда.
Об этом сообщается на официальном сайте одесской мэрии.
Причиной перекрытия еще одного вечно «бурного» квартала у Привоза называют работы текущему ремонту дорожного покрытия, а также ликвидацию стихийной торговли.
Квартал будет перекрыт до 15 июня 2021 года.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе открыли для проезда часть улицы Екатерининской возле Привоза.
А 5 мая у Привоза протестовали торговцы цветами, которые работают именно на этом квартале.