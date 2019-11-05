Реконструкция спуска Маринеско: пока проехать легче, чем пройти

Реконструкция улицы Софиевской плавно продолжилась и на спуске Маринеско. Напомним, что Софиевская так же плавно переходит в спуск, который сейчас становится «передовой».

Впрочем, как убедился корреспондент «Одесской жизни», проехать по спуску на сегодняшний день легче, чем пройти. Транспорт по нему пока нормально проходит, в том числе и некоторые маршрутки.

Что же касается темы «выйти из двора и пройти по спуску Маринеско», то тут уже на пути встречается множество проблем и препятствий. Конечно, удивляться нечему: ремонт есть ремонт.

Итак, что происходит на сегодняшний день? Старые рельсы снимаются. Кое-где они еще на месте.

Проезжая часть представляет из себя пока почти «нетронутую территорию», и именно по ней зачастую и приходится проходить. Однако, следуя по спуску Маринеско, нужно помнить, что две правых полосы в направлении к Пересыпскому мосту перекрыты, ведь именно там происходит демонтаж старых трамвайных путей.

На пешеходной части — сплошные раскопки, и я даже попала в своеобразный тупик, пришлось возвращаться и обходить. Везде оградительные ленты, которые сейчас активно треплет ветер.

Ситуация с «непроходными местами» постоянно меняется: копают то здесь, то там, и небольшой спуск теперь напоминает все то же самое, что происходит на Софиевской. Раскопано даже неподалеку от памятника Маринеско.

О том, что люди, которые здесь живут, мягко говоря, не очень довольны, и говорить нечего: то же самое происходило и на Софиевской, но тут уж ничего не поделаешь.

Тем более, что, напомним, реконструкция на спуске только началась, и продлится до конца марта 2020 года.

Напомним также, что в рамках капремонта от улицы Ольгиевской до Пересыпского моста собираются полностью заменить трамвайное полотно и контактную трамвайную сеть, установить 13 новых опор под контактную сеть трамвая, а также 26 новых опор для уличного освещения.

Кроме того, предстоит замена сети водопровода, оборудование ливневой канализации, обновление покрытия проезжей части и тротуаров. Будут также, как нам обещают, обустроены карманы для контейнеров твердых бытовых отходов.

И, кстати, следует помнить и о том, что грядут изменения в схемы движения городского общественного транспорта, о которых мы сообщали. Они полностью вступят в силу после того, как начнутся работы по демонтажу старого покрытия проезжей части спуска Маринеско.

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