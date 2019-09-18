Улица Софиевская в Одессе: спустя полгода после начала ремонта

Время неумолимо, и вот уже прошло полгода с начала ремонта улицы Софиевской.

Как сообщала «Одесская жизнь», капремонт сопровождался двумя негромкими скандалами. Один был связан со снятием лавовой плитки, второй – со спилом деревьев.

Между тем, ремонт продолжается, причем, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», даже по субботам и воскресеньям. Какова ситуация на сегодняшний день?

«А шо делать?»

С живущими здесь людьми в разговоры, как я успела сделать вывод, лучше не пытаться вступать, они от всего происходящего, мягко говоря, подустали. Самая распространенная фраза: «Как это все уже…». С другой стороны, «а шо делать?».

Людей можно понять: ни пройти (особенно с колясками, не говоря уже о людях преклонного возраста), ни окна открыть, к мусорным контейнерам — и то приходится чуть ли не доползать. Дело ведь не только в замене дорожного полотна и укладке рельс, ремонт предполагает замену коммуникаций, к тому же он затронул и те улицы, которые пересекаются с Софиевской.

Рельсы уже уложены на участке от Преображенской до Торговой, далее проложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. «По дороге» идет и замена коммуникаций.

На участке от ул. Торговой до ул. Конной также завершена замена инженерных сетей, ведутся работы по установке бортового камня.

Работы идут по графику

Пешеходная часть Софиевской тоже пока не стала удобоваримой, по-прежнему приходится искать место для прохода, лавируя, а местами совершая прыжки. Более-менее щадящая ситуация на отрезке от Преображенской до Торговой, но это лишь по сравнению с другими участками улицы. Здесь снят старый асфальт, проход связан со многими трудностями, самая «легкая» из них: ваши ноги укроет пыль примерно по колено.

Между тем, как сообщается официально, работы ведутся по графику. В общем, приходится терпеть дальше: на участке от ул. Конной до спуска Маринеско, в который плавно переходит Софиевская, сейчас ведется замена сетей электро-, тепло- и водоснабжения, связи, газопровода, бытовой канализации, строительство новой ливневой канализации и так далее.

И новые газовые трубы

Транспорт по-прежнему курсирует с ул. Пастера по Ольгиевской — и далее по спуску Маринеско. На спуске Маринеско, кстати, можно полюбоваться старыми рельсами, если это кому-то еще интересно.

О проводящемся ремонте на Софиевской можно узнать и по новым газовым трубам, которые теперь “украшают” вход практически во всех здешних дворах. Впрочем, местные жители, видимо, гордятся таким ноу-хау от коммунальщиков. Как это стало ясно? Да очень просто – нас попросили не проходить мимо и обязательно сфотографировать эту «красоту».

Эмоциональные комментарии по поводу появления труб у входа в памятник архитектуры, пожалуй, опустим. Также жители домов отметили, что были бы не против, если бы “эти трубы проходили под землей проходили”. А здесь им, мол, не место.

В остальном Софиевская сегодня по-прежнему вся в мостиках-ограждениях, трудно- и непроходимых местах, заполонена пылью, гулом работающей техники и прочими неудобствами.

Что ж, остается запастись терпением и напомнить, что историческую Софиевскую улицу начали ремонтировать в марте этого года. Окончание работ намечено на конец этого года.

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