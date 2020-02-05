Реконструкція Французького бульвару в Одесі: з’явилися пропозиції майбутнього вигляду проєкту (фото)

Впродовж січня приймалися пропозиції щодо концептуальних рішень реконструкції та благоустрою Французького бульвару.
Про це пише пресслужба Одеської міської ради.
21 грудня 2019 року на засіданні Координаційної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради розглянули попередні пропозиції щодо реконструкції та благоустрою Французького бульвару в Одесі.
Протягом січня 2020 року пропозиції щодо концептуальних рішень реконструкції та благоустрою Французького бульвару прямували електронною поштою в управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини.
Так, у письмовому вигляді свої пропозиції представили:
– Пічіневський Я. – редактор форуму-сайту «Круїзник»;
– ГО «ТОВ Зелений лист» (контактна особа – Подпала С.М.);
– Халін В. – голова ГО «Асоціація архітекторів Одеси»;
– Шупляк А. – архітектор-містобудівник;
– Сєдой І. – фірма «АВТОТЮНІНГ»;
– Обухів П .;
– Ємельянов К. – CEO Urban Inst .;
– Прохоров А. – керівник ГО «ВелоВектор».
Зібрані пропозиції публікуються для можливості попереднього ознайомлення і подальшого обговорення широким колом зацікавлених осіб.
Найближчим часом ці пропозиції також будуть розміщені на сторінці управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міськради в соціальній мережі Facebook.
Надалі автори будуть запрошені на засідання Координаційної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради для презентації своїх проєктів.
Фото: Одеська міська рада
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