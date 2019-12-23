Охрана, отмена: Французский бульвар в Одессе решили не расширять

Проект реконструкции Французского бульвара, предложенный недавно мэрией, вызвал бурю возмущения у одесситов.
Прежде всего, горожане оказались недовольны тем, что проезжую часть улицы запланировали расширить до четырех полос.
Чиновники учли мнение горожан и решили не расширять дорогу.
Об этом шла речь на заседании координационного совета по вопросам сохранения культурного наследия, пишет dumskaya.net.
Более того, в горсовете заявили, что пока готовы вовсе отказаться от существующего проекта, визуализация которого попала в сеть.
На заседании также постановили запретить грузовикам ездить по бульвару.
В течение месяца активистов и урбанистов, ратующих за сохранность культурного наследия, просят вносить собственные предложения по реконструкции. Идеи для нового проекта можно присылать на почту k.nasledie@omr.gov.ua.
Фото: morenews.net.ua
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