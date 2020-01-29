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Новости Одессы и Одесской области

«Реконструкции» яхт-клуба на Французском бульваре пока не будет: суд оставил в силе запрет на строительные работы

«Реконструкции» яхт-клуба на Французском бульваре пока не будет: суд оставил в силе запрет на строительные работы

Обслуживающий кооператив «Сейнт Барс» подал апелляцию в Пятый апелляционный суд на решение судьи Окружного административного суда о запрете на стройку по адресу Французский бульвар, 1/5. Доводов представителей кооператива не хватило, чтобы судьи отменили запрет.

Об этом сообщает «Украинская служба информации».

Во время заседания в Пятом апелляционном суде представители обслуживающего кооператива (ОК) «Сейнт Барс» пытались доказать судьям безосновательность наложения запрета на стройку по адресу Французский бульвар, 1/5. Данный ОК является исполнителем строительных работ, которые заказало ООО «Варда плюс» – владельцы строений по указанному адресу.

«Варда» планирует возвести там апарт-комплекс, который одесситам пытались представить под видом реконструкции яхт-клуба. Однако, как мы уже ранее сообщали, вскоре и.о. начальника управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев сказал, что помимо яхт-клуба, в 11-этажном корпусе будут комнаты для отдыха или отель. А как правило, такие отели потом «превращаются» в жилые помещения у моря.

Тем не менее, и.о. начальника заявлял, что у «Варды» есть все необходимые документы. Но уже в ходе первого судебного заседания, которое было 17 декабря, Окружной админсуд стал не на сторону «Варды», а прислушался к обоснованиям представителей ОО «Совет гражданской безопасности» и Прокуратуры Одесской области касательно незаконности выдачи разрешения на стройку.

28 января ООО «Варда плюс» и ОК «Сейнт Барс» потерпели ещё одно поражение в суде, так как не смогли доказать, что запрет на стройку суда первой инстанции был противоправным. Запрет остался в силе.

Фото: Артем Виноградов

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