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Новости Одессы и Одесской области

Одесский ГАСК подтвердил, что на Французском бульваре появится отель

Одесский ГАСК подтвердил, что на Французском бульваре появится отель

Строительство апартаментов или комнат для отдыха будут оборудованы в 11-этажном корпусе 3-секционного яхт-клуба.

Об этом сообщил и.о. начальника управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета  Александр Авдеев.

По его словам, у ООО «Варда плюс» есть документы, подтверждающие аренду земельного участка по адресу Французский бульвар, 1/5 и разрешение на начало строительных работ. Разрешение ООО получило в Одесском управлении ГАСК на основании строительных норм и ограничений, выданных Департаментом архитектуры и градостроения Одесского горсовета, после этого заказчик разработал проектную документацию, которая прошла экспертизу.

И если раньше чиновник говорил о яхт-клубе, то теперь уже сказал, что помимо яхт-клуба, в 11-этажном корпусе будут комнаты для отдыха или отель.

А судя по фотографии, опубликованной лидером одесского «Автомайдана» Виталием Устименко, это будет гостиничный комплекс от «Мегалайн».

Напомним, что против этого строительства проходят акции протеста, на которых активисты демонтировали заборпричём неоднократно.

Напомним также, что «Автомайдан» подал в суд на Одесский горсовет, который сдал в аренду ряд прибрежных земельных участков разным ООО, в этом же деле фигурирует ООО «Варда-плюс» – собственник строений по адресу Французский бульвар, 1/5 и арендатор участка по этому же адресу.

Фото: Артем Виноградов и Виталий Устименко

Видео: Одесский горсовет

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Артем Виноградов
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