Рейтинг лучших продуктов для здоровья глаз

Морковь, орехи и апельсины… Чем объясняются их целебные свойства?

По мнению эксперта «Полезной программы», диетолога Бориса Скачко, принцип, который лежит в основе рациона питания для здоровья глаз, очень прост: нужно есть как можно больше продуктов, содержащих витамины А, С и Е.

Витамин А. Чрезвычайно важен для зрения, так как является составной частью пигмента сетчатки. Недостаток этого витамина вызывает «куриную слепоту». Именно большое содержание витамина А делает морковь столь ценным продуктом для глаз и лидером рейтинга «Полезной программы». Этот овощ – растительный источник бета-каротина, который в организме преобразуется в тот самый витамин А. Морковь укрепляет сетчатку глаза, уберегает от «куриной слепоты» и пересыхания роговицы. Всего две морковки в день – и у вас здоровые глаза!

Чрезвычайно важен для зрения, так как является составной частью пигмента сетчатки. Недостаток этого витамина вызывает «куриную слепоту». Именно большое содержание витамина А делает морковь столь ценным продуктом для глаз и лидером рейтинга «Полезной программы». Этот овощ – растительный источник бета-каротина, который в организме преобразуется в тот самый витамин А. Морковь укрепляет сетчатку глаза, уберегает от «куриной слепоты» и пересыхания роговицы. Всего две морковки в день – и у вас здоровые глаза! Витамин С. Глаза нельзя рассматривать как изолированный орган. У одного и того же человека острота зрения может меняться даже в течение дня – влияют самочувствие, давление и кровоснабжение. Состояние глаз в первую очередь связано с кровеносными сосудами. А главный защитник сосудов – это витамин С. Суточная доза витамина С содержится, например, в двух апельсинах. Поэтому нужно регулярно употреблять в пищу эти цитрусовые.

Глаза нельзя рассматривать как изолированный орган. У одного и того же человека острота зрения может меняться даже в течение дня – влияют самочувствие, давление и кровоснабжение. Состояние глаз в первую очередь связано с кровеносными сосудами. А главный защитник сосудов – это витамин С. Суточная доза витамина С содержится, например, в двух апельсинах. Поэтому нужно регулярно употреблять в пищу эти цитрусовые. Витамин Е. Это сильный антиоксидант – вещество, которое снижает риск преждевременного старения тканей глаз, появления дистрофических изменений сетчатки и радужной оболочки. 50 граммов орехов, например, фундука или бразильского ореха, содержат суточную дозу третьего «глазного» витамина, а также другие незаменимые минералы и пигменты для здоровья сетчатки глаз: цинк, магний, фосфор, калий, лютеин и зеаксантин.

По словам экспертов «Полезной программы», морковь, орехи и апельсины полезны не только для зрения. Употребление этих продуктов помогает нашему организму поддерживать здоровье и замедляет процесс старения. Как правильно их использовать в пищу и на что обращать внимание при покупке?

МОРКОВЬ

Чем полезна?

Морковь укрепляет кости, зубы и волосы. Борется с болезнями сердечно-сосудистой системы и атеросклерозом. Положительно воздействует на поджелудочную железу и способствует очищению печени. Также она улучшает состояние кожи, ускоряет заживление ран и снижает риск развития инфекций. А еще морковь замедляет процесс старения организма. Японские ученые утверждают, что регулярное употребление моркови может продлить жизнь на 5 лет.

Как употреблять?

Анна Белокоз, диетолог: «Морковь – один из самых полезных продуктов, которые можно употреблять практически всем. Ее рекомендуют вводить в первый прикорм даже грудным детям. Полезным для взрослых будет употребление моркови в сыром виде, не очищая от кожуры, так как именно там содержится большее количество витаминов. Достаточно хорошо вымыть продукт. Если у вас нет времени грызть морковь, то пейте свежевыжатый сок из нее, ведь он тоже имеет много полезных свойств, например, усиливает иммунитет и делает наши нервы крепче. Стоит отметить, что правильно употреблять морковь с жирами: оливковым маслом, сливками или сметаной».

Как выбрать?

Григорий Иванов, агроном: «При покупке моркови обращайте внимание на следующие признаки. Чем ярче ее цвет, тем больше в ней витаминов. Поверхность плода должна быть гладкой, без трещин и повреждений, а место между ботвой и плодом – насыщенного зеленого цвета. Лучше не покупать и не есть морковь, если на ней видны темные пятна: это указывает на то, что начался процесс гниения. А морковь с зелеными пятнами либо не дозрела, либо ее долго хранили на солнце – она часто горькая на вкус».

ОРЕХИ

Чем полезны?

Орехи богаты белками и жирами, а еще в них много минеральных веществ и витаминов. Это настоящая кладовая полиненасыщенных жирных кислот, которые хорошо влияют на нервную систему человека, очищают сосуды от вредного холестерина, укрепляют сердце и питают мозг, активизируя его работу и улучшая память. Кроме того, орехи – источник протеина, поэтому способствуют быстрому наращиванию мышц. А благодаря витамину Е улучшают состояние кожи, ногтей и волос. А еще антиоксиданты, которыми богаты орехи, помогают бороться с воспалениями и инфекционными заболеваниями.

Как употреблять?

Борис Скачко, диетолог: «Орехи – достаточно тяжелая пища для усвоения и переваривания из-за большого содержания белков и жиров. У многих они вызывают вздутие и неприятные ощущения в желудке. Также стоит отметить, что качество и свежесть орехов, продаваемых в магазинах и на рынках, оставляют желать лучшего. Поэтому, во-первых, желательно покупать орехи в скорлупе, сырыми, а во-вторых, перед употреблением их нужно помыть и обязательно подсушить, иначе белок не будет усваиваться. Не стоит злоупотреблять орешками вечером, а тем более на ночь. Они идеальны для дневного или утреннего перекуса. Наименее калорийны фисташки – в них 550 ккал на 100 граммов, а самый калорийный орех – макадамия (715 ккал/100 граммов)».

Как выбрать?

Геннадий Бурлака, агроном: «Самые лучшие орехи – в скорлупе. Перед покупкой их нужно потрясти: если внутри отчетливо слышится дребезжание и стук, значит, они уже долго лежат и успели высохнуть. Такой продукт уже несвежий. Если вы желаете купить очищенные от скорлупы орехи, то лучше выбрать их в индивидуальной упаковке, а не с лотка, где они лежат россыпью. Отдавайте предпочтение цельным плодам, а не дробленым и расколотым на половинки. Категорически нельзя покупать орехи с темными пятнами и следами плесени, они могут навредить вашему здоровью».

АПЕЛЬСИНЫ

Чем полезны?

В апельсинах содержатся полезные флавоноиды. Это растительные пигменты, которые защищают сетчатку глаз, снижают риск развития разных заболеваний глаз и предотвращают проблемы со зрением. Благодаря большому количеству калия, аскорбиновой кислоты и других веществ апельсины полезны при гипертонии, атеросклерозе, ожирении, подагре и болезнях печени. А еще кисло-сладкая мякоть апельсина и его сок возбуждают аппетит и способствуют улучшению пищеварения.

Как употреблять?

Борис Скачко, диетолог: «Достаточно ежедневно съедать по одному апельсину, чтобы существенно снизить риск возникновения проблем со зрением. А еще кисло-сладкая мякоть и сок этих цитрусовых улучшают переваривание пищи, поэтому апельсины рекомендованы для диетического питания. Главное – не переусердствовать. Употребление большого количества цитрусовых оказывает раздражающее влияние на слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому апельсины не рекомендуются при язве, гастрите, колите и холецистите».

Как выбрать?

Максим Диденко, эксперт по качеству экзотических фруктов: «Лучше покупать апельсины, которые имеют выраженный цитрусовый запах, в которых кожура однотонно окрашена и не имеет повреждений. Плод должен быть упругим, ведь его мягкость свидетельствует о том, что апельсин уже залежался и начал портиться. Лучше отказаться от покупки, если апельсин имеет повреждения, темные или зеленые пятна на кожуре. Если цедра апельсина слишком блестит, такой плод не стоит покупать. Скорее всего, он обработан химическим раствором».

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