Регулятор оштрафовал ДТЭК Одесские электросети за несоблюдение графиков отключений

ДТЭК Одесские электросети должны будут заплатить штраф 85 тысяч гривен за то, что не соблюдают графики отключений электроэнергии. В компании с этим не согласны.

О том, что филиалы ДТЭК — Одесские электросети и Киевские электросети, оштрафованы, сообщили в Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В заявлении комиссии сказано, что они предостерегают АО ДТЕК Одесские электросети относительно недопущения в дальнейшем несоблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и нарушение Лицензионных условий по распределению электрической энергии.

За уже допущенные нарушения НКРЭКУ решила наложить на ДТЕК Одесские электросети штраф в размере 85000 гривен.

В самой компании с таким решением не согласны. Там выпустили заявление, что делают все возможное для равномерного распределения дефицита мощности между всеми потребителями.

В Одесских электросетях рассказали, что с начала войны 65 энергообъектов региона получили повреждения или были разрушения из-за обстрелов врага.

Энергетикам приходилось пять раз поднимать энергетику региона с нуля, чтобы вернуть свет в дома клиентов. С начала боевых действий энергетики Одесских электросетей вернули свет почти для 83 тысяч домохозяйств.

Поэтому решение регулятора ДТЭК обжалует в суде.

Ранее мы писали, что отключений света в Одесском регионе может стать меньше. Подробности в своем обращении сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Также “Одесская Жизнь” рассказывала о том, что в ближайшие недели область ждет день, в который свет не будут отключать.