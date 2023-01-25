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Регулятор оштрафовал ДТЭК Одесские электросети за несоблюдение графиков отключений

Регулятор оштрафовал ДТЭК Одесские электросети за несоблюдение графиков отключений

ДТЭК Одесские электросети должны будут заплатить штраф 85 тысяч гривен за то, что не соблюдают графики отключений электроэнергии. В компании с этим не согласны.

О том, что филиалы ДТЭК — Одесские электросети и Киевские электросети, оштрафованы, сообщили в Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В заявлении комиссии сказано, что они предостерегают АО ДТЕК Одесские электросети относительно недопущения в дальнейшем несоблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и нарушение Лицензионных условий по распределению электрической энергии.

За уже допущенные нарушения НКРЭКУ решила наложить на ДТЕК Одесские электросети штраф в размере 85000 гривен.

В самой компании с таким решением не согласны. Там выпустили заявление, что делают все возможное для равномерного распределения дефицита мощности между всеми потребителями.

В Одесских электросетях рассказали, что с начала войны 65 энергообъектов региона получили повреждения или были разрушения из-за обстрелов врага.

Энергетикам приходилось пять раз поднимать энергетику региона с нуля, чтобы вернуть свет в дома клиентов. С начала боевых действий энергетики Одесских электросетей вернули свет почти для 83 тысяч домохозяйств.

Поэтому решение регулятора ДТЭК обжалует в суде.

Ранее мы писали, что отключений света в Одесском регионе может стать меньше. Подробности в своем обращении сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Также “Одесская Жизнь” рассказывала о том, что в ближайшие недели область ждет день, в который свет не будут отключать.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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