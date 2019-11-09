Рецепт: запеканка с тефтелями

Ароматная запеканка с тефтелями — удобный вариант не только для праздничного застолья, но и семейного ужина. Благодаря сырному соусу мясные шарики получаются нежными и мягкими, а печеный картофель прекрасно гармонирует с помидорами.

Чтобы приготовить запеканку с тефтелями, нам понадобится: говяжий фарш — 500 г, рис — 1 стак., картофель — 3 шт., помидор — 3 шт., лук — 1 шт., сметана — 100 г, молоко — 100 г, плавленый сыр — 100 г, яйцо — 1 шт., дижонская горчица — 1 ч. ложка, кетчуп — 1 ч. ложка, чеснок — 2 зуб., тимьян, соль и черный молотый перец — по вкусу.

1. Для начала необходимо приготовить соус: с помощью венчика перемешать сметану с молоком, яйцом и натертым на средней терке плавленым сыром. В смесь добавить мелко рубленый чеснок. Крупный картофель помыть, очистить от кожуры и нарезать тонкими ломтиками. Помидоры также помыть и нарезать кольцами.

2. Предварительно отварить и остудить рис. Смешать его с фаршем, добавив горчицу, кетчуп, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать ингредиенты, добавить сухой тимьян и снова вымешать все ложкой. Нюанс: если при готовке риса в воду добавить щепотку соли, это обеспечит сбалансированный вкус крупы. Также можно добавить другие специи, например, хлопья перца чили для приятной остроты или куркуму для дополнительного вкуса и цвета.

3. Подготовить круглую форму для запекания и выстелить в нее пергаментную бумагу, сверху смазанную растительным или сливочным маслом.

4. Из фарша ладонями сформировать некрупные шарики. Выложить их в центр формы, а вокруг по очереди разложить ломтики картофеля и кольца помидора так, чтобы образовалась гармошка.Нюанс: лучше не делать тефтели очень большими, самый оптимальный размер немного больше грецкого ореха. Так они хорошо пропекутся и время на приготовление уйдет меньше.

5. Поверх тефтелей вылить готовый молочный соус. Плавленый сыр должен остаться сверху, а жидкость пропитать все ингредиенты. Форму накрыть фольгой и положить в разогретую духовку. Готовить запеканку один час при температуре 180°С градусов.

Ориентированная стоимость блюда — 95 грн.

Фото: img.com.ua

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