«Разведка не удалась»: в небе над Одессой сбили дроны оккупантов

Сегодня вечером, 18 марта 2022 года, над Одессой украинская система противовоздушной обороны уничтожила вражеские дроны, пытавшиеся вести разведку над городом.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
«Разведка не удалась. Дроны – в ад. Следующими будут те, кто их запускал»,
– кратко прокомментировал он в своем Телеграм-канале.
Подробности операции пока не разглашаются.
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Фото иллюстративное, 3D News