«Разведка не удалась»: в небе над Одессой сбили дроны оккупантов

В Украине сейчас мало населенных пунктов, где с момента начала войны ни разу не прозвучал сигнал тревоги. А в центре, на Юге (в том числе и в Одессе), Севере и Востоке страны мы слышим ее по нескольку раз в день. Представитель ВСУ рассказал изданию «Украинская правда», как работает сигнал «воздушная тревога».

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