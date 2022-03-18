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«Разведка не удалась»: в небе над Одессой сбили дроны оккупантов

«Разведка не удалась»: в небе над Одессой сбили дроны оккупантов

Сегодня вечером, 18 марта 2022 года, над Одессой украинская система противовоздушной обороны уничтожила вражеские дроны, пытавшиеся вести разведку над городом.

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Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Разведка не удалась. Дроны – в ад. Следующими будут те, кто их запускал»,

– кратко прокомментировал он в своем Телеграм-канале.

Подробности операции пока не разглашаются.

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Фото иллюстративное, 3D News

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Редакция ПРОФИЛЬ

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