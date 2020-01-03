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Новости Одессы и Одесской области

“Разорви круг”: куда в Одессе обращаться пострадавшим от насилия

“Разорви круг”: куда в Одессе обращаться пострадавшим от насилия

В Одессе появился городской дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг». Он  помогает пострадавшим от насилия людям и предоставляет различные услуги.

Центр обеспечивает:

  • социально-профилактическую работу, направленную на предотвращение повторных случаев насилия;
    психологические услуги пострадавшим;
  • юридические услуги (консультации, правовая помощь в подготовке документов, необходимых для защиты прав и законных интересов пострадавших), информирование о необходимости получения юридической помощи в соответствии с законом «О бесплатной правовой помощи»;
  • информационные и другие консультативные услуги, необходимые для комплексной помощи пострадавшим;
  • организацию и поддержку групп взаимопомощи пострадавших;
  • проведение семинаров, тренингов для пострадавших.

Все эти услуги бесплатные независимо от национальности, социального статуса, материального положения.

В случае домашнего насилия необходимо:

  • определить, как быстро и безопасно выйти из дома, какие двери, окна, лифты или лестницы лучше для этого подходят;
  • не оставлять информацию, которая поможет обидчику найти вас;
  • предупредить соседей или близких о возможной опасности и попросить их как можно быстрее обратиться в полицию в случае необходимости;
  • выбрать одно или несколько мест, где можно скрыться, убедиться, что можно быстро попасть туда в вечернее и ночное время (у друзей или родственников; в кризисном центре; другой местности и т.п.), запомнить их адреса и телефоны;
  • общаться с друзьями и родственниками, которым доверяете, рассказать им о своей ситуации;
  • держать постоянный контакт с доверенным лицом, чтобы она или он знали, где вы находитесь и все ли у вас в порядке;
  • узнать, есть ли в городе или области заведение для безопасного пребывания женщин или мобильная бригада социально-психологической помощи, обратиться туда за дополнительной консультацией относительно возможных действий;
  • спрятать в тайном месте оригиналы или копии важных документов, определенную сумму денег, телефон с сим-картой, записанные номера важных телефонов и адреса, одежду и лекарства для себя и детей;
  • иметь составленную «тревожную» сумку с вещами первой необходимости.

Если вы пострадали от насилия или стали свидетелем насильственных действий, для получения более подробной информации можно обращаться в:

  • Одесский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи по адресу: ул. Ицхака Рабина, 7 (контактный телефон: 784-92-67);
  • Одесский городской дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг» по адресу: ул. Педагогическая, 24 (контактные телефоны: (048) 770-14-57, (048) 705-54-12, (048) 705-54-13).

Фото: Одесский горсовет

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