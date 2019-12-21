Разборки на ледовом поле в Одессе: тренер хоккейной команды расталкивал детей на лед

Одесские правоохранители проводят проверку по факту инцидента на ледовом поле. В полицию обратился отец одного из юных игроков.
Как сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области, после игры в хоккей между двумя детскими командами тренер одной из них вмешался в схватку между игроками и начал толкать детей на лед.
Gepostet von Сергій Суворов am Mittwoch, 18. Dezember 2019
Сведения о событии зарегистрированы, а после проведения проверки действий всех участников будет дана правовая квалификация.
Фото: northcooknews.com
Видео: Сергей Суворов
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