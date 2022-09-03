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Как дела на фронте на утро 192-го дня войны в Украине

Как дела на фронте на утро 192-го дня войны в Украине

Сегодня, в субботу, 3 сентября 2022, начались сто девяносто вторые сутки с начала войны в Украине. О том, как идет борьба наших защитников с российскими оккупантами, сообщает Генштаб ВСУ.

Продолжаются попытки врага установить полный контроль над Донецкой областью и удержать ранее захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Накануне вечером противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

В частности, подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.

На Северском направлении враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Миропольское и Порозок Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь.

На Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Золочев, Большие Проходы, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пришиб.

На Славянском направлении артиллерийские обстрелы со стороны оккупантов подверглись населенным пунктам Большая Камышеваха, Карнауховка, Вернополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы районов населенных пунктов Райгородок, Северск, Спорное.

На Бахмутском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдеевском направлении велись обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. Пострадали населенные пункты Авдеевка, Водяное, Веселое.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, обстреливал районы населенных пунктов Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.

На Южнобужском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Лозовое, Андреевка, Ольгино, Зеленый Гай, Степная Долина.

Силы обороны успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

В течение суток авиация сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, в ходе которых было уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами. Беспилотным летательным авиационным комплексом Байрактар ТВ-2 нанесен ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и уничтожены 2 единицы бронированной техники противника вместе с экипажами.

Ракетные войска и артиллерия группировок украинских войск продолжает выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Так, поражено более 10 скоплений живой силы врага, в том числе 3 взводных опорных пункта. Уничтожены 3 зенитных ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники оккупантов.

В Генштабе также отмечают, что агрессор чувствует несокрушимость духа нашего народа и жажду освобождения украинских земель. Особенно это заметно в южных областях, где оккупанты усиливают фильтрационные меры, чем пытается ослабить патриотические настроения населения временно оккупированных районов.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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