Новости Одессы и Одесской области

Рашисты призывают «нейтрализовать» Одессу после утренней «бавовны» в Севастополе

Рашисты призывают «нейтрализовать» Одессу после утренней «бавовны» в Севастополе

Наша Одесса снова не дает покоя русским террористам: на этот раз «одесский след» им помещерился после сегодняшнего удара беспилотниками по нефтебазе в оккупированном Севастополе.

На показательную реакцию так называемого «сенатора совета федерации» от Крыма, коллаборантки Ольги Ковитиди обратил внимание одесский историк и краевед Александр Бабич.

«Реакция в Москве на сегодняшнее поражение в Севастопольской базе ГCМ: Они хотят «нейтрализовать Одессу», – прокомментировал Бабич.

Реакція в Москві на сьогоднішнє ураження в Севастопольській базі ГММ: Вони хочуть «нейтралізувати Одесу»

Опубликовано Александром Бабичем Суббота, 29 апреля 2023 г.

 

Напомним, сегодня утром, 29 апреля, в оккупированном Севастополе загорелась нефтебаза. По сообщению оккупационных властей Крыма, причиной возникновения пожара стала атака украинских беспилотников.

На произошедшее не замедлила отреагировать «сетанор» Ковитиди.

«Времени на «медленные танцы» у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены», – полагает коллаборантка.

По ее словам, «стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы должно быть принято».

Разумеется, угроз рашистов мы не боимся, но все же напомним, что в ближайшее время воздушную тревогу лучше не игнорировать.

В Черном море продолжают «дежурить» вражеские корабли. По данным Одесской ОВА, в настоящее время таковых 15, в том числе 2 ракетоносителя. Общий залп может составлять 16 ракет типа «калибр».

Напомним, ранним утром пятницы, 28 апреля, россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Большую часть ракет нашим силам ПВО удалось сбить, но, к сожалению, было два прилета – в Днепре и Умани. Погибли более двух десятков человек, в том числе и дети.

Фото: The Insider

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Редакция ПРОФИЛЬ

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