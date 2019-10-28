fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Расчистят реку и снесут дамбы: как экологи будут спасать одесский лиман

Расчистят реку и снесут дамбы: как экологи будут спасать одесский лиман

В областном департаменте экологии объявили тендер на создание проекта очищения русла реки Большой Куяльник.

Об этом пишет dumskaya.net.

Все для того, чтобы спасти Куяльницкий лиман, который питает река.

Пять лет назад к Куяльнику подвели трубопровод, обеспечивающий его морской водой. Однако специалисты считают, что этого мало. Лиман еще нужно подпитывать из пресного водоема.

Помимо того, что расчистят русло, подрядчики также реконструируют, а местами снесут дамбы. В частности, те, что расположены в Лиманском, Ивановском, Ширяевском, Березовском, Ананьевском и Подольском районах.

Вся процедура оживления Куяльника обойдется примерно в 400 млн грн. До 4 ноября в ведомстве будут ждать заявок от желающих взять на себя выполнение работ, уже на следующий день запланирован аукцион.

Фото: cdn1.img.ukraina.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Экологическая катастрофа в Одесской области: региону грозит высыхание рек
    Экологическая катастрофа в Одесской области: региону грозит высыхание рек

    Катастрофические последствия глобального изменения климата на планете и хищнического уничтожения человечеством природных богатств – увы, не апокалиптическая фантастика. Пыльно-солевые бури, растрескавшаяся земля, высохшие русла рек – красноречивые свидетельства подступившей вплотную к Одесской области экологической катастрофы. Одна из важнейших проблем – бездумное использование водных ресурсов. Превратится ли регион в безводную пустыню, или все же есть возможность предотвратить экологический кризис? Об этом «Одесская жизнь» беседовала с ректором Одесского государственного экологического университета, председателем Бассейнового совета Причерноморья, профессором Сергеем Степаненко.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Куда обращаться одесситам, если надо спилить грозящее упасть дерево
    Куда обращаться одесситам, если надо спилить грозящее упасть дерево

    На улицах и в скверах в Одессе растет большое количество деревьев. Каждому природой отмерен свой срок. После этого трухлявое, накренившееся дерево начинает представлять реальную угрозу для находящихся рядом зданий и людей. А бывает, что горожане становятся свидетелями того, как спиливают абсолютно здоровые деревья. Или не знают, кто может помочь, если не убирают упавшие ветки. К кому обращаться в таких случаях?

    ПОДРОБНЕЕ
  • “Инфраструктурная муза” из Днепра оголилась в Одессе, чтобы спасти дамбу на лимане
    “Инфраструктурная муза” из Днепра оголилась в Одессе, чтобы спасти дамбу на лимане

    Модель Анна Минюкова, которую знают по творческому псевдониму Ася Микович, устроила в городе у моря оригинальный перформанс.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что горело близ лимана под Одессой (видео)
    Что горело близ лимана под Одессой (видео)

    Пожар произошел в районе Хаджибеевского лимана.

    ПОДРОБНЕЕ
  • На юге Одесской области высыхают водоемы и разрушаются дамбы: чем это грозит
    На юге Одесской области высыхают водоемы и разрушаются дамбы: чем это грозит

    В Придунавье назревает экологическая катастрофа — люди могут остаться без питьевой воды. В то же время в регионе появилась угроза затопления почти пяти тысяч гектаров земель. Сегодня ученые-экологи фиксируют максимально допустимое обмеление водоемов, а также резкое ухудшение химического и бактериологического состояние воды. В чем причина и как ее решить, выясняла «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить