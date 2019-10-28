Расчистят реку и снесут дамбы: как экологи будут спасать одесский лиман

Об этом пишет dumskaya.net.

Все для того, чтобы спасти Куяльницкий лиман, который питает река.

Пять лет назад к Куяльнику подвели трубопровод, обеспечивающий его морской водой. Однако специалисты считают, что этого мало. Лиман еще нужно подпитывать из пресного водоема.

Помимо того, что расчистят русло, подрядчики также реконструируют, а местами снесут дамбы. В частности, те, что расположены в Лиманском, Ивановском, Ширяевском, Березовском, Ананьевском и Подольском районах.

Вся процедура оживления Куяльника обойдется примерно в 400 млн грн. До 4 ноября в ведомстве будут ждать заявок от желающих взять на себя выполнение работ, уже на следующий день запланирован аукцион.

Фото: cdn1.img.ukraina.ru