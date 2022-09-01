Раненым в Одесском военном госпитале срочно нужна помощь

Сейчас на Николаевском и Херсонском направлениях идут интенсивные бои. В военный госпиталь привозят все больше раненых и им нужна помощь одесситов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Одесского военного госпиталя Андрей Танцюра.

Помогайте ребятам!

Их привозят с позиций — нужно все: белье, обезбаливаюшие, пластыри, пеленки! Даже — вода. Ребята с тяжелейшими травмами! Мы второй день поднимаем склады, аптеки, привозим и снова нам идут звонки из больницы — снова борты! Ищем родственников, чтобы сообщить нахождение и состояние — у некоторых ребят даже не осталось связи с близкими,

-пишет он.

Сейчас раненым экстренно требуется:

препарат Актовегин 10мл, хотя бы 50 упаковок!

Нужно срочно оплатить часть расходников для металлоостеосинтеза!

Расходы немыслимые — от белья до препаратов! Но все это нужно! В ранениях время играет против! День, час и … Чертова война!

Помочь раненым бойца ВСУ в Одесском военном госпитале можно переведя любую сумму по таким реквизитам:

Приватбанк 4149 6293 1636 7622 Танцюра А.В.

Монобанк 4441 1144 5450 6823 Танцюра А.В.

Ссылка на Банку в Моно: https://send.monobank.ua/jar/8nnTsUzyKh

Для перечислений из-за рубежа:

PayPal

Перевод на: atv50@mailfence.com

Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii Odessa, Ukraine.