Раненым в Одесском военном госпитале срочно нужна помощь

Сейчас на Николаевском и Херсонском направлениях идут интенсивные бои. В военный госпиталь привозят все больше раненых и им нужна помощь одесситов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Одесского военного госпиталя Андрей Танцюра.
Помогайте ребятам!
Их привозят с позиций — нужно все: белье, обезбаливаюшие, пластыри, пеленки! Даже — вода. Ребята с тяжелейшими травмами! Мы второй день поднимаем склады, аптеки, привозим и снова нам идут звонки из больницы — снова борты! Ищем родственников, чтобы сообщить нахождение и состояние — у некоторых ребят даже не осталось связи с близкими,
-пишет он.
Сейчас раненым экстренно требуется:
- препарат Актовегин 10мл, хотя бы 50 упаковок!
- Нужно срочно оплатить часть расходников для металлоостеосинтеза!
Расходы немыслимые — от белья до препаратов! Но все это нужно! В ранениях время играет против! День, час и … Чертова война!
Помочь раненым бойца ВСУ в Одесском военном госпитале можно переведя любую сумму по таким реквизитам:
- Приватбанк 4149 6293 1636 7622 Танцюра А.В.
- Монобанк 4441 1144 5450 6823 Танцюра А.В.
- Ссылка на Банку в Моно: https://send.monobank.ua/jar/8nnTsUzyKh
Для перечислений из-за рубежа:
PayPal
Перевод на: atv50@mailfence.com
Western Union or Money Gram
Tantsiura Andrii Odessa, Ukraine.