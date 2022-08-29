Украинские войска начали контрнаступление – есть шанс вернуть Херсонщину?

В ночь на понедельник, 29 августа 2022 года, подразделения Сил обороны Украины, сконцентрированные на южном направлении, начали контрнаступление на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Как пишет «Думская» со ссылкой на источники на передовой, уже удалось освободить несколько населенных пунктов и продвинуться в направлении Херсона.

То, что издание отнюдь не преувеличивает, подтверждает и информация Штаба оперативной группировки войск (ОГВ) «Каховка».

По имеющейся информации, контрнаступление началось после того как установки HIMARS уничтожили практически все большие мосты Херсонщины, отрезав таким образом армию рашистов от поставок вооружения.

«Ну что здесь можно сказать? Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все большие мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались только пешеходные переходы. российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории»,

– говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате контрнаступления 109-й полк так называемой «ДНР» отошел от своих позиций, а российские десантники, бывшие их поддержкой, сбежали с поля боя.

По данным «Думской», наши войска наступают, как минимум, по двум направлениям, постепенно продвигаясь в сторону Херсона.

Эту информацию подтвердила и начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, «наступательные действия проводятся по многим направлениям на юге Украины».

При этом в Генштабе ВСУ происходящее пока не комментируют.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Фото и видео с Facebook-страницы ОГВ «Каховка»