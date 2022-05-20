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Ракетный обстрел Одесской области 20 мая: горит объект инфраструктуры

Ракетный обстрел Одесской области 20 мая: горит объект инфраструктуры

Сегодня днем, 20 мая 2022 года, рашисты снова обстреляли ракетами Одесскую область. Есть еще одно попадание – в объект инфраструктуры.

По информации Оперативного командования «Юг», в результате попадания вражеской ракеты в один из объектов инфраструктуры Одесщины, вспыхнул пожар.

На месте работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населенных пунктах нет.

Жителей Одессы и области призывают не поддаваться панике и доверять официальным источникам.

В то же время глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что на месте «прилета» есть запах аммиака, однако спасатели докладывают, что все в порядке – его концентрация минимальная и опасаться жителям как Одессы, так и Николаева не стоит.

Ранее стало известно, что сегодня российские агрессоры нанесли по Одесской области очередной ракетный удар с применением авиации. Был разрушен туалет на одном из пляжей. Тогда же ОК «Юг» сообщало, что «ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области».

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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