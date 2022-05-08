Новости Одессы и Одесской области

Ракетные удары в Одессе 8 мая: вражеский снаряд разрушил ресторан на Фонтане

Ракетные удары в Одессе 8 мая: вражеский снаряд разрушил ресторан на Фонтане

Сегодня, 8 мая 2022 года, российские агрессоры продолжили ракетную атаку Одессы и Одесской области.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на данные Оперативного командования «Юг», в 16:20 три ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря, были направлены на Одессу. Одну сбили силы противовоздушной обороны, а две другие угодили в жилой район, разрушив зоны отдыха.

По неофициальной информации, ракета попала в ресторан Grand Pettine на 16-й станции Большого Фонтана.

На месте «прилета» возник пожар площадью 15 кв. м. Его ликвидировали 15 спасателей на 4 спецмашинах.

В настоящее время продолжается разбор завалов на площади 300 кв. м, на месте также работает следственно-оперативная группа Нацполиции по фиксации преступления против Украины.

Пострадавших нет.

Напомним, уже вторые сутки подряд рашисты без остановки атакуют крылатыми ракетами Одессу и область.

В субботу, 7 мая, от ракетного удара пострадали 9 многоэтажек в микрорайоне Школьном – там взрывной волной выбило сотни окон. Сама ракета попала в нежилое помещение (предприятие по производству мебели). Обошлось без пострадавших.

Фото: скриншот с видео Объединенного координационного пресс-центра сил Обороны Юга Украины

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить