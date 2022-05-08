Ракетные удары в Одессе 8 мая: вражеский снаряд разрушил ресторан на Фонтане

Сегодня, 8 мая 2022 года, российские агрессоры продолжили ракетную атаку Одессы и Одесской области.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на данные Оперативного командования «Юг», в 16:20 три ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря, были направлены на Одессу. Одну сбили силы противовоздушной обороны, а две другие угодили в жилой район, разрушив зоны отдыха.

По неофициальной информации, ракета попала в ресторан Grand Pettine на 16-й станции Большого Фонтана.

На месте «прилета» возник пожар площадью 15 кв. м. Его ликвидировали 15 спасателей на 4 спецмашинах.

В настоящее время продолжается разбор завалов на площади 300 кв. м, на месте также работает следственно-оперативная группа Нацполиции по фиксации преступления против Украины.

Пострадавших нет.

Напомним, уже вторые сутки подряд рашисты без остановки атакуют крылатыми ракетами Одессу и область.

В субботу, 7 мая, от ракетного удара пострадали 9 многоэтажек в микрорайоне Школьном – там взрывной волной выбило сотни окон. Сама ракета попала в нежилое помещение (предприятие по производству мебели). Обошлось без пострадавших.

Фото: скриншот с видео Объединенного координационного пресс-центра сил Обороны Юга Украины