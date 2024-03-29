Ракетная атака на Одессу днем 29 марта: что известно

По Одессе из акватории Черного моря враг направил 2 управляемые авиационные ракеты. Силами противовоздушной обороны обе цели были сбиты.

В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован ребенок, он госпитализирован.

Сотрудники «Одесской жизни» стали свидетелями того, как одна из ракет была сбита в районе одного из одесских пляжей:

Видела лично. Пролетела с моря прям над головой, в районе ***. Потом еще и осколки падали. Народ в панике бежал оттуда.

Муж был на ***, возле ***. Сказал, был фейерверк над головой. Во всяком случае такое было впечатление. Обломков не было, но, как сбивали, все смотрели дружно.

Будьте осторожны, в случае обнаружения опасных предметов, не пытайтесь перемещать их самостоятельно. Вызывайте оперативные службы, вам квалифицированно помогут.

Последствия атаки уточняются.