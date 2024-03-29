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Ракетная атака на Одессу днем 29 марта: что известно

Ракетная атака на Одессу днем 29 марта: что известно

Одессу продолжают атаковать российские войска. Днем, 29 марта из акватории Черного моря враг направил две управляемые ракеты, которые были сбиты. Об этом сообщили Силы обороны юга.

По Одессе из акватории Черного моря враг направил 2 управляемые авиационные ракеты. Силами противовоздушной обороны обе цели были сбиты.

В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован ребенок, он госпитализирован.

Сотрудники «Одесской жизни» стали свидетелями того, как одна из ракет была сбита в районе одного из одесских пляжей:

Видела лично. Пролетела с моря прям над головой, в районе ***. Потом еще и осколки падали. Народ в панике бежал оттуда.

Муж был на ***, возле ***. Сказал, был фейерверк над головой. Во всяком случае такое было впечатление. Обломков не было, но, как сбивали, все смотрели дружно.

Будьте осторожны, в случае обнаружения опасных предметов, не пытайтесь перемещать их самостоятельно.  Вызывайте оперативные службы, вам квалифицированно помогут.

Последствия атаки уточняются.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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